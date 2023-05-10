台灣藥局數量「比7-11還多了」！藥師曝缺才困境：未來更可怕

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曹文興藥師認為，疫情這2-3年，民眾都到藥局找藥師領口罩、領快篩，之後逐漸養成到藥局找藥師洽詢預防保健的知識或購物的習慣，營業額間接提高很多，造就藥師們更想開藥局，甚至持續開分店等，商機也自然吸引財團資本投入，積極加入連鎖藥局經營行列。
◎為何許多藥局都逐漸走向多角化經營的方式？
曹文興藥師認為，未來藥局會越來越多，變成紅海市場，最後一定會走到連鎖通路為王的市場，所以個體藥局若想生存，必須超前部署改變模式，例如提供網路線上藥師健康諮詢、商品多樣化、異業結盟等等，提升來客量與營業額，在競爭激烈的市場持續生存。
◎目前看到藥局市場有因為店數擴增，而出現缺才情況嗎？
曹文興藥師觀察到，人力銀行的藥師職缺連續10年都呈現增長趨勢，甚至還有一家知名連鎖藥局8個月找不到藥師，年薪從105萬調高成120萬，而新的診所與藥局不斷開，讓藥師的選擇更多，許多開出時薪500-600元，都還找不到藥師或是留不住藥師的。
甚至最近在藥師圈，還出現「快閃離職」風氣，剛上班沒幾天，發現工作環境不滿意，如處方太複雜、要輪12小時這種爛班等狀況，就會直接提離職，「藥局藥師流動率一年比一年高，年紀大的藥師也不容易留住，然而現在的年輕藥師更做不久」。
◎藥師的薪水行情，是否因缺才而出現變化？
曹文興藥師指出，藥師薪水變化很大，缺藥師2-3個月的診所一般會主動調薪1萬到一萬五左右， 有些診所的藥師人力完全不足還會特別高薪請臨時的支援藥師，行情約在時薪500至1000元不等（依處方複雜度、病人量多寡有所浮動）。
曹文興也坦言「現在入行藥師薪水，真的比過往高很多也很搶手，因為現在藥學系考試錄取分數越來高，加上藥師執照考試沒以前好考，所以新人藥師畢業後在市場上價值很可貴」，曹文興藥師在各縣市舉辦藥師座談會中，也聽過不少新人藥師分享，藥局、診所的面試邀請很多。
◎即將到來的藥師缺才危機，業界該如何應對？
曹文興藥師坦言，藥師是一個很難考又很花時間培養的的職業，若想解決缺才危機「各家藥局診所醫院老闆要趕快加薪調整藥師的薪資福利制來留住人才，不然未來可能就會像服務業一樣 ，有錢也找不到人，『未來藥局會缺的，並非客戶也不是產品 ，而會缺藥師』」。