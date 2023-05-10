中捷重大公安意外局部停駛　盧秀燕坐鎮現場勒令停工

賴清德提「務實台獨工作者」遭批台獨色彩重！卓榮泰：重點在務實

▲民進黨總統參選人賴清德曾提「務實的台獨工作者」，遭在野黨批評台獨色彩重。前民進黨主席卓榮泰今天說，「務實」兩個字不要被故意省略；務實的台獨是如何保護主權獨立國家，重點在「務實」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲民進黨總統參選人賴清德曾提「務實的台獨工作者」，遭在野黨批評台獨色彩重。前民進黨主席卓榮泰今天說，「務實」兩個字不要被故意省略；務實的台獨是如何保護主權獨立國家，重點在「務實」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

中央社

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨總統參選人賴清德曾提「務實的台獨工作者」，遭在野黨批評台獨色彩重。前民進黨主席卓榮泰今天說，「務實」兩個字不要被故意省略；務實的台獨是如何保護主權獨立國家，重點在「務實」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
卓榮泰是賴清德2024大選輔選要角，他今天接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪。

對於在野黨批評賴清德台獨色彩重，卓榮泰說，賴清德從2015年7月AIT的美國國慶酒會上，就講民主和平繁榮，至於今天可能的3位對手，當時郭台銘還在說「民主不能當飯吃」、柯文哲還在解釋進出中國多少次、侯友宜還沒發明「侯侯做代誌」。

卓榮泰表示，現在賴清德已從「民主、和平、繁榮」，衍生出「拚經濟、護民主、強國防、保和平」，未來願景要透過什麼程序，就是透過民主治理、民主團結、民主和平」，達成人民健康、國家更強、世界擁抱台灣。

他說，裝睡的人叫不醒，許多人從其他角度批判賴清德過去講話內容，大選還有248天，有足夠時間做好準備，把整套論述更清楚闡述。

卓榮泰說，「務實的台獨」就是中華民國台灣主權、是一個主權獨立的國家。「務實」兩字不應被省略，真正的「務實」就是要維護生活方式、社會制度、選舉機會，為此必須強化主權保衛，若沒有主權，這些都沒有。「務實的台獨」是如何保護主權獨立的國家，不要再講「台獨」兩字，把它定義成什麼東西，重點在「務實」。

他形容，把愛土地的「意志力」放在心中，但手上要有「免疫力」，也就是國防；因為，和平有兩種，「一種是我們夠強，一種是我們投降」，夠強敵人不敢來打、投降敵人不用來打，台灣人民選擇哪一樣。

對於在野黨批評民進黨太靠美國、不夠等距，卓榮泰反問「難道要靠向中國？」有人說要等距，但兩邊對台灣好時可以等距，兩邊對台灣不好時也可以等距，現在一邊飛彈向著台灣、一邊是協助台灣，如何等距。

卓榮泰認為，賴清德的優勢在於，從地方歷練出來，有醫師關懷情懷，又有國際觀，放眼所有參選人，「我們要開車尾燈讓大家追，但我們會看後照鏡，看大家追得多近，我們要持續往前進」。（編輯：黃國倫）1120510

新北五股傳意外！男子疑「中槍」墜谷　警消趕赴搶救　

吊臂30層樓掉落畫面曝！砸中捷車廂釀1死　建商興富發：不會卸責

台中捷運遭吊車砸中「刺穿」車廂！1人卡車廂底部　頭、腹重創亡

吊車鋼樑砸中台中捷運！列車慘遭「貫穿」　1人慘死、8人送醫搶救

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀