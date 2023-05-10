賴清德提「務實台獨工作者」遭批台獨色彩重！卓榮泰：重點在務實

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對於在野黨批評賴清德台獨色彩重，卓榮泰說，賴清德從2015年7月AIT的美國國慶酒會上，就講民主和平繁榮，至於今天可能的3位對手，當時郭台銘還在說「民主不能當飯吃」、柯文哲還在解釋進出中國多少次、侯友宜還沒發明「侯侯做代誌」。
卓榮泰表示，現在賴清德已從「民主、和平、繁榮」，衍生出「拚經濟、護民主、強國防、保和平」，未來願景要透過什麼程序，就是透過民主治理、民主團結、民主和平」，達成人民健康、國家更強、世界擁抱台灣。
他說，裝睡的人叫不醒，許多人從其他角度批判賴清德過去講話內容，大選還有248天，有足夠時間做好準備，把整套論述更清楚闡述。
卓榮泰說，「務實的台獨」就是中華民國台灣主權、是一個主權獨立的國家。「務實」兩字不應被省略，真正的「務實」就是要維護生活方式、社會制度、選舉機會，為此必須強化主權保衛，若沒有主權，這些都沒有。「務實的台獨」是如何保護主權獨立的國家，不要再講「台獨」兩字，把它定義成什麼東西，重點在「務實」。
他形容，把愛土地的「意志力」放在心中，但手上要有「免疫力」，也就是國防；因為，和平有兩種，「一種是我們夠強，一種是我們投降」，夠強敵人不敢來打、投降敵人不用來打，台灣人民選擇哪一樣。
對於在野黨批評民進黨太靠美國、不夠等距，卓榮泰反問「難道要靠向中國？」有人說要等距，但兩邊對台灣好時可以等距，兩邊對台灣不好時也可以等距，現在一邊飛彈向著台灣、一邊是協助台灣，如何等距。
卓榮泰認為，賴清德的優勢在於，從地方歷練出來，有醫師關懷情懷，又有國際觀，放眼所有參選人，「我們要開車尾燈讓大家追，但我們會看後照鏡，看大家追得多近，我們要持續往前進」。（編輯：黃國倫）1120510