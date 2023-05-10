魔獸合體賴清德推「來去總統府住一晚」　曝最愛吃雞屁股

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魔獸在影片中說，他來到台灣的這段期間，感受到台灣的愛、好客、友善的居住環境與多元文化，邀請世界的旅人們來台，親身經歷他感受到的溫暖，並興奮的詢問「真的可以住在總統府嗎？甚至可能在出去吃宵夜時，碰到總統本人？他甚至都不確定在他的國家是否合法」，賴清德則笑著回應，「這就是為什麼我們說台灣是自由的國家！」
賴清德也進一步透露，入住者們可以在總統府內品嚐多種台灣特色美食，邀請全球的旅客踴躍投件，參與徵選，親身感受台灣自由、多元的文化魅力。
文總表示，拍攝空檔的休息時間，賴清德與魔獸閒話家常，賴清德提到，魔獸這樣享譽國際的球星來台灣令他非常驚喜，魔獸則說自己18歲時就與家人來過台灣，當時度過了非常快樂的時光，這也是他決定再回到台灣的原因。
兩人也聊起夜市小吃，魔獸問及是否敢吃雞心，賴清德說雞心、豬心都敢吃，魔獸則分享自己的最愛是雞屁股，對臭豆腐則敬謝不敏。賴清德也不忘推薦自己曾任台南市長，一定要去台南最大的夜市「花園夜市」，魔獸笑說當天就要馬上前往！
文總秘書長李厚慶表示，文化總會今年再度推出「來去總統府住一晚」文化體驗活動，以Fun & Cozy為旅遊關鍵字向全球旅客招手，邀請大家走進台灣，很高興能邀請到重量級宣傳大使賴清德與魔獸世紀合體，為活動宣傳，歡迎大家踴躍投件。
李厚慶提到，凡實際年齡滿20歲且非持有中華民國國籍者，即日起至6月30日可於「來去總統府住一晚」網站上傳基本資訊、自我推薦影片、完整旅遊企劃書，以及在10大旅遊主題中勾選拍攝主題等資訊，預計8月公告入選名單，9至12月之間前來入住。