蔡英文執政7周年將至 賴清德：持續在民主的道路上壯大台灣
行政院長陳建仁今（10）日就職滿百日，而總統蔡英文即將本月20日執政滿7周年，民進黨主席賴清德於中執會上指出，台灣在如此重要時刻，於民主隊伍中沒有缺席，要更團結合作，珍惜來自世界支持台灣的民主力量，台灣過去堅持民主、推翻獨裁政權，現在重要使命就是要用民主力量挺住專制威脅，「持續在民主的道路上壯大台灣，一起加油。」
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日於中執會上致詞指出，今天是陳建仁接任行政院長之後滿百天，感陳院長肩負起推動國政的重責大任，面對國內外的各種挑戰處置得宜。感謝院長跟行政院團隊，也感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘率領立院黨團的支持，後續希望立法、行政能夠共同合作，回應人民深刻的期待。
此外，賴清德說，國際局勢在民主跟極權兩個陣營，態勢已趨於清楚。特別是這段時間以來，印太地區成為世界各國注入民主跟和平的區域，不論是美國、日本、韓國等民主陣營的國家，團結的力道越來越大，大家共同的目標就是要用民主的力量，戰勝專制的威脅。
賴清德也說明，台灣在如此重要的時刻，在民主的隊伍之中沒有缺席，而且更要團結合作，珍惜來自世界支持台灣的民主力量。不論是各國前任或是現任的政府官員、國會議員，以及世界關注台灣、台海和平的台灣民主發展組織，都應該和其並肩作戰，共同努力。
賴清德稱，台灣過去堅持民主、推翻獨裁政權，現在的重要使命就是要用民主的力量挺住專制的威脅，「持續在民主的道路上壯大台灣，一起加油。」
對於台中捷運意外，賴清德也向罹難者及家屬表達哀悼之意，也感謝現場救災人員全力救援，期盼傷者早日康復。