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全大運／大一林仲威400摘金　達到亞運參賽標準

▲台體大林仲威於400公尺跨欄奪金。官方提供
▲台體大林仲威於400公尺跨欄奪金。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

112年全大運今（10）日進行最後一天賽事，田徑場上公開男子400公尺跨欄，臺灣體大一年級新秀林仲威飆出50秒13，驚喜躍居史上第5傑，也達到亞運參賽標準，不過賽後他平靜地說，「前面還有陳傑學長和彭名揚學長，我目前排第3，去的機率應該不太可能。」銀牌為臺灣師大陳建榮、銅牌北市大學陳彥茳。

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林仲威是去年世界中學生運動會400公尺跨欄金牌，今年首度挑戰全大運，先在前天的400公尺獲得銅牌，今天又以創個人最佳的成績摘下一金，直說只想著專注拚一趟，自己也沒想到能跑出50秒：「我今天敢開，加上天氣好，所以有這成績，其實我自己也沒想到會這麼快。」稍後他又在壓軸登場的4X400公尺接力多添一面金牌。

自曝今天踢到許多欄架，林仲威坦承這是下一個要改的缺點，前腳直接上抬，基本上一定會踢到，「這是我國中到現在的習慣，學長是收起來再往上，比較不會有問題。」他期盼改善小毛病後能更精簡秒數。

其實林仲威右膝蓋一直有舊傷，從高中開始疼痛，大一照X光才發現長出骨刺，如果想根除一定要開刀，「醫師說如果不影響可以暫時不用手術，有用肌貼就不會痛，目前想說先貼著，等大比賽完再處理。」

世大運代表隊落選後，林仲威希望放在亞運達標，也在今天如願完成，「這是我最後一場的機會，再想太多就沒了。」礙於前有陳傑和彭名揚「卡位」，他自知搶到2張門票其中一席的機會不高，「多少有一點悶，但這就是命運，之後還是有機會。」不過這面金牌也提升了他的信心，「回去先把400公尺練起來，也是卡蠻久的。」這個月底他就要在台灣國際田徑公開賽續戰400公尺。

一早的公開男子3000公尺障礙，臺灣師大曾廷瑋因前一天參加5000公尺的疲勞，只好用保守配速穩住金牌，但9分16秒77沒能實現收集大會紀錄的目標，「最後一屆全大運沒破，一定會有一點小遺憾，但今天已經是做好100趴的表現，我盡力了。」

曾廷瑋原本立下制霸6大賽紀錄的遠大心願，全中運、全中錦到大專公開賽、全田賽都已入袋，就差全大運和全運會，現在確定得缺少一塊拼圖，「昨天睡覺前到今天早上都全身酸動，早上就知道今天無法太積極，如果太強求破紀錄，可能後面落差會很大。」

不只和大會紀錄無緣，曾廷瑋滿心期盼的世大運也落空，雖然今年一度達標，但碩三的他難擋超齡事實，「我大學這幾年都在拚世大運，沒關係，至少有一次達到資格成績。」

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