美女議員私密影片被洩案起訴　吳佩芸：將持續支持受害者

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吳佩芸當天向警方報案，稱有人未經其同意，冒用她名義發文，並在「新華報導 1987」網站內嵌個人私密清涼抖音影片，以及所簽署之臺灣獨立建國聯盟「不投降承諾書」截圖。
警方前往新華報導鄭姓社長、前男友楊男住處搜索，查扣手機、電腦、隨身碟等。檢方並指揮員警，向瑞士請求協助調取鄭姓社長所稱影片來源的不明電子信箱申請者資料，今（11）日全案偵結。
檢方認為，鄭男明知該影片並非公開社會活動、應該受到保護，顯與競選活動無關，且鄭男是有20餘年工作經驗的媒體從業者，收受來源不明的電子郵件時毫無過濾查證，便逕自刊登及廣發給不特定人士觀看，損害吳佩芸利益，依違反《個資法》起訴。
至於涉犯違反《選罷法》、《偽造文書》、《誹謗》部分，因本案影片並非捏造不實，且無法證明鄭男與冒名電子郵件者有關聯，罪嫌不足不起訴。楊男部分，由於吳佩芸未留存與前男友的對話紀錄，在楊男手機、電腦、隨身碟未發現與影片相關的紀錄，瑞士警方也未發現楊男傳送本案影片給鄭男的事證，因此罪嫌不足不起訴。
吳佩芸今發表聲明，對檢察官在辦案時的細心表達感謝，也希望法官秉持勿枉勿縱態度，依法嚴懲犯罪行為。她表示該案使用外國IP跳板及遠端加密郵件假冒她身分，可見是相當縝密、躲避偵查的犯罪過程。她明白檢方受限於偵查手段的極限及困難，無法進一步追查出幕後黑手，心中必定充滿挫折感。
吳佩芸說，不起訴不代表犯罪行為不存在，未來她若掌握新事證，將再陳報檢方進行偵辦。她透露事件發生後，持續接到類似情節、甚至更嚴重的陳情案。自己陪同這些受害者，透過司法爭取權益保障及追究責任，除了希望受害者能早日走出陰霾，也請各界多給受害者鼓勵與支持。