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蕭美琴：中國威脅下　台灣仍是最安全可靠經商據點

▲蕭美琴：中國威脅下　台灣仍是最安全可靠經商據點（圖／總統府提供）
▲蕭美琴：中國威脅下　台灣仍是最安全可靠經商據點（圖／總統府提供）

中央社

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）駐美代表蕭美琴昨天接受「華盛頓時報」（Washington Times）專訪時指出，台灣民主現正對抗中國軍事及「灰色地帶」資訊戰的雙重威脅，正採用不對稱武器自我防衛。

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蕭美琴質疑美國投資大亨巴菲特（Warren Buffet）所稱中國對台灣民主的威脅，正讓台灣成為一個愈加危險經商地點的說法。

蕭美琴在位於華盛頓西北區的雙橡園（Twin Oaks）受訪時指出：「台灣將持續作為全世界最安全和最可靠的經商據點。」

她說：「我們研發自身技術，我們的繁榮將繼續成為全球繁榮不可或缺和不可替代的部分。我們致力於維持現狀，致力於防範任何對區域和平與穩定的破壞。」

針對中國軍事行動的各種時間臆測，蕭美琴不願置評。

她表示：「我們不想參與時間表的討論，因為我們所做的所有努力都是為了強化我們的實力，使我們能夠預防和阻止衝突發生，無論時間表如何。」她說北京並未隱藏其長期意圖。

蕭美琴指出：「我認為中國共產黨的意圖已經很清楚了。就能力方面，已有各種評估。」她說，台灣正與美國和區域夥伴合作，阻止戰爭發生。

蕭美琴表示：「我認為烏克蘭的暴行提醒我們，這種情形不能在我們這個地區重演。」

她說，台灣對與中國對話保持開放態度，但北京沒有回應。因此，台灣繼續投資強化國防力量。

在與美國官員的磋商中，台灣考慮採購用於不對稱作戰的昂貴軍事設備，著重特殊武器和能力，以因應規模更大、裝備更為精良的對手。蕭美琴指出，台灣將擴大採購F-16戰機，並建造潛艦增強國防力量。台灣需在與中國任何衝突中發揮創造力。

此外，蕭美琴表示台灣正面臨「灰色地帶」威脅。中國正運用假訊息和其他影響行動，企圖達成共產黨戰略目的。她說，一般預料中國將試圖干預明年1月總統選舉。

蕭美琴指出：「對我們來說，每天都是挑戰，即如何讓我們的民主在面對這些攻擊時更具有韌性，並在其中創造空間，讓我們的人民不受脅迫而能做出自己的決定。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120511

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