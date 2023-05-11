連續14年舉辦　北市幼兒足球錦標賽本周末點燃戰火

連續舉辦14年的「臺北市幼兒足球錦標賽」即將在5月20、21日兩天於道南河濱公園足球場盛大登場，今（11日）中華民國足球協會理事長王麟祥理出席記者會，同時也邀請到企業甲組足球聯賽首支由臺北市冠名的「臺北龍足球俱樂部」成員到場站台，期盼未來足球推廣能更深入社區、校園，打造一股全民運動的風氣，讓足球向基層紮根。
記者廖聿偉/綜合報導
體育局劉寧添副局長表示「從99年開始主辦本賽事，長年接獲幼兒園所的支持，今年共吸引了96隊伍報名參賽，報名狀況踴躍，未來體育局仍會持續在幼兒足球扎根上努力，另臺北市冠名的臺北龍足球俱樂部一同加入，將運動觀念帶入校園中，並邀請大家一同支持幼兒體育，打造臺北為更友善的親子共榮城市。」
本賽事舉辦至今共有4個園所及俱樂部連續14年報名參賽，分別為臺北市的私立好來幼兒園、LION足球俱樂部、炫風足球俱樂部及桃園市私立愛愛幼兒園，體育局特別頒發感謝狀感謝這些球隊長年支持。
體育局致力於推廣足球運動並向下扎根，協辦單位臺北市幼兒足球協會與體育局共同努力，幼兒足球協會由已故前協會李新理事長於103年發起募球捐贈活動，110年獲得璞永建設及扶輪社捐款購買1,000顆球，於現任理事長李柏毅（李新兒子）任內完成該募球活動，共募得2,779顆幼兒足球，受贈予臺北市公私立幼兒園所申請及自110年起本賽事參賽隊伍，劉寧添副局長也在記者會的贈球儀式感謝協會的善舉。