日本最狂母親節廣告！《櫻桃小丸子》跟媽媽說內心話 2頁逼哭人
母親節將至，日本UNIQLO在5月10日的《朝日新聞》、《中日新聞》報紙上，刊登母親節特刊廣告，這次選擇人氣動漫《櫻桃小丸子》為主角，以「讓我們談談，母親節。」讓小丸子跟媽媽打破心中隔閡。
記者陳雅蘭/綜合報導
日本10日的《朝日新聞》、《中日新聞》報紙上，以小丸子跟媽媽作為左右版面，中間以其他新聞紙張區隔，代表母女倆之間的隔閡，左右分別為2人對彼此訴說的心裡話，而右下與左下，同時附上把左右報紙拿掉的提醒，就會呈現母女倆對視的完整畫面。
該廣告主題為「讓我們談談，母親節。」小丸子對媽媽說：「我媽媽，很容易生氣、很急性子、又愛管閒事，有時候我不知道她在想什麼，但在我內心深處，我是真的非常感謝，只是我沒有好好表達出來，或許是因為太親近了，要說出真實的心聲我會尷尬，可是在我心裡，真的很謝謝媽媽。」
媽媽則對小丸子說：「我的孩子，常常在偷懶，做事我行我素，讓我非常擔心，我不知道她在想什麼，雖然我會忍不住嘮叨，但只要妳還在我身邊，我就非常感謝了，雖然我總是喋喋不休，沒好好的用言語表達出來，但我必須跟妳說，妳對我來說很重要，我們來談談吧。」
這檔母親節的行銷手法，驚豔不少民眾泛淚表示「這文案真的太強」，直呼排版跟文宣讓人動容，相當期待父親節時，UNIQLO是否會祭出驚人的廣告。