波瑠、高杉真宙「同居了」！還帶其他男人回家　氣壞《Mr.新娘》

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由於波瑠飾演的女主角對感情太遲鈍，同時被3大帥哥包圍卻毫無戒備，除了和「家事男」高杉真宙同居，還受到後輩「花美男」前田拳太郎喜愛，前田拳太郎相當積極製造與波瑠獨處的時間，還直球提問：「可愛的男生不行嗎？」
在工作上，波瑠又和「菁英男」中村蒼有不少默契互動，下班後因擔心中村蒼飲食不健康，約對方到家裡用餐，卻忘記這天是她和高杉真宙「同居一個月紀念日」，讓煮好一整桌美食的高杉真宙無奈說：「這世界上有太多妳在意的人了！反正我也不是妳一個人的新娘。」最後留下紙條「離家出走」，讓波瑠開始思考兩人關係。
波瑠和高杉真宙的感情，還必須通過兩位「弟控」的考驗。竹財輝之助在《Mr.新娘》飾演高杉真宙的大哥，他極度保護自家弟弟，甚至要求波瑠簽下誓約書，保證不會對高杉真宙「出手」，讓波瑠更加小心翼翼不敢越界。飾演二哥的古川雄大則過於關心兩人進度，直逼問：「抱抱？親親？還是更進一步！」幸好他願意熱心教弟弟做菜，並自信表示：「要用我的廚藝，把你們變成熱騰騰黏糊糊的起司！」盼為男女主角感情助攻。
《Mr.新娘》雖然是漫改喜劇，但透過輕鬆的劇情、台詞，傳達現代社會的家務分配理念，波瑠在劇中身為「丈夫」，為了得到對方家人的認同，也努力學習做戚風蛋糕，波瑠在劇中說：「以前的經濟支柱只要在外面負責賺錢就好，但現在已經是令和年代，即使是家中經濟支柱，也得會料理家務。」波瑠在宣傳時也表示：「說真的，我最近一直在想是否能有『Mr.新娘』。如果有人可以幫我做（家事），希望可以交給這個人。」她讚嘆：「如果回到家就能洗個熱水澡，那就太開心了！」《Mr.新娘》可至MyVideo收看。