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波瑠、高杉真宙「同居了」！還帶其他男人回家　氣壞《Mr.新娘》

▲《Mr.新娘》中，波瑠發現高杉真宙的家事長才，請對方當自己的新娘。（圖／MyVideo）
▲《Mr.新娘》中，波瑠發現高杉真宙的家事長才，請對方當自己的新娘。（圖／MyVideo）

記者陳雅蘭/綜合報導

日劇《Mr.新娘》由波瑠主演，她在劇中飾演工作優異、私下卻很邋遢的「懶散女」，遇上由高杉真宙飾演擅於家務與料理的「家事男」，波瑠發現高杉真宙的家事長才後，邀請對方成為自己的「Mr.新娘」，一直暗戀波瑠的高杉真宙欣然同意並展開同居生活，波瑠也不知不覺習慣對方的存在，坦言自己無法想像沒有高杉真宙的生活，只是始終否認兩人之間有戀愛感。最新預告中，波瑠得知高杉真宙可能前往女性同事仁村紗和家裡當「新娘」後，相當驚訝、惱火，朋友忍不住調侃她：「難道妳是嫉妒嗎？」波瑠瞬間愕然，察覺到自己的不對勁。

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▲高杉真宙飾演善於家務與料理的「家事男」山本知博。（圖／MyVideo）
▲高杉真宙飾演擅於家務與料理的「家事男」山本知博。（圖／MyVideo）
劇中，波瑠因喝醉酒隱約透露對高杉真宙的關心，高杉真宙立刻抓住她的雙手追問她對自己的想法：「今天不管怎麼樣我都不會放手，直到妳誠實說出自己的感受！」她抵擋不住對方炙熱的眼神，終於傲嬌的說出心意：「我只是在意而已嘛！」高杉真宙以為可藉此一口氣擄獲波瑠的心，卻發生一連串意想不到的發展。

由於波瑠飾演的女主角對感情太遲鈍，同時被3大帥哥包圍卻毫無戒備，除了和「家事男」高杉真宙同居，還受到後輩「花美男」前田拳太郎喜愛，前田拳太郎相當積極製造與波瑠獨處的時間，還直球提問：「可愛的男生不行嗎？」

在工作上，波瑠又和「菁英男」中村蒼有不少默契互動，下班後因擔心中村蒼飲食不健康，約對方到家裡用餐，卻忘記這天是她和高杉真宙「同居一個月紀念日」，讓煮好一整桌美食的高杉真宙無奈說：「這世界上有太多妳在意的人了！反正我也不是妳一個人的新娘。」最後留下紙條「離家出走」，讓波瑠開始思考兩人關係。

波瑠和高杉真宙的感情，還必須通過兩位「弟控」的考驗。竹財輝之助在《Mr.新娘》飾演高杉真宙的大哥，他極度保護自家弟弟，甚至要求波瑠簽下誓約書，保證不會對高杉真宙「出手」，讓波瑠更加小心翼翼不敢越界。飾演二哥的古川雄大則過於關心兩人進度，直逼問：「抱抱？親親？還是更進一步！」幸好他願意熱心教弟弟做菜，並自信表示：「要用我的廚藝，把你們變成熱騰騰黏糊糊的起司！」盼為男女主角感情助攻。

《Mr.新娘》雖然是漫改喜劇，但透過輕鬆的劇情、台詞，傳達現代社會的家務分配理念，波瑠在劇中身為「丈夫」，為了得到對方家人的認同，也努力學習做戚風蛋糕，波瑠在劇中說：「以前的經濟支柱只要在外面負責賺錢就好，但現在已經是令和年代，即使是家中經濟支柱，也得會料理家務。」波瑠在宣傳時也表示：「說真的，我最近一直在想是否能有『Mr.新娘』。如果有人可以幫我做（家事），希望可以交給這個人。」她讚嘆：「如果回到家就能洗個熱水澡，那就太開心了！」《Mr.新娘》可至MyVideo收看。

▲劇中，波瑠（右）與高杉真宙展開同居生活。（圖／MyVideo）
▲劇中，波瑠（右）與高杉真宙展開同居生活。（圖／MyVideo）

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