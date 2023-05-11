濕疹反覆好不了！「10食物」是隱藏元凶　常吃將成發炎體質

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二、飽和脂肪：例如紅肉、加工肉、乳瑪琳及烤酥油等等，易養成發炎體質，建議避免。
三、茄科類：茄子、甜椒、馬鈴薯、番茄等及其製品含「茄鹼」，可能讓部分族群有不適症狀。
四、甲殼類海鮮：因含螺旋狀結構蛋白易使部分人發生過敏反應，可用蒸或烤，減少這類蛋白。
五、甜點、油酥糕點及炸物：極易引起發炎反應，加重皮膚敏感。
六、發酵食品：含大量發酵粉，組織胺含量高，易引發身體過敏反應。
七、麩質：若有過敏或乳糜瀉者，則任何含麩質的食物都應避免，像是大麥、燕麥、黑麥和小麥等等。
八、食物添加物：看不到食物原形的加工食物，裡頭包含的味精、人工色素或添加來防止食物氧化、變質、腐敗的防腐劑，易使身體慢性發炎、容易引發敏感肌皮膚敏感。
九、菸及酒精：易刺激，使皮膚反覆搔癢變嚴重。
十、勿隨意吃補品：例如進補藥材、牛樟芝、冬蟲夏草等補品，皆容易使皮膚燥熱。
高敏敏建議平時就要遠離會讓自己過敏的食物，若深受濕疹、敏感肌膚反覆困擾，更要認真排除，改變方向如下：飲食單純，注重均衡並多吃原型食物，天然蔬果的植化素對人體有保護作用、減少慢性發炎體質；「益生菌 + 益生質」有助免疫系統平衡、減少過敏，而好菌多壞菌少可以讓腸道黏膜完整，也更能降低過敏機率，平時可多食用優格、優酪乳搭配大量蔬果。
此外，肥胖體質亦是發炎體質，故要將體重控制在理想範圍；適度曬太陽、補充維生素D來降低發炎體質，也可用乾香菇、蛋黃等食物補充維生素D；充足睡眠、避免過度勞累也可減緩乾癬症狀。
高敏敏提醒，平時除了要注重皮膚保濕、多穿棉質衣物及控制環境溫度及濕度，及早就醫、持續追蹤才是最快速有效的手段，而想要改善濕疹、乾癬，飲食絕對是很重要的一環，如果還在為皮膚敏感困擾，快從飲食開始著手改變。
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