冷氣遙控器藏「神級按鈕」！內行每晚都按它：睡覺省電賺翻

濕疹反覆好不了！「10食物」是隱藏元凶　常吃將成發炎體質

▲營養師高敏敏透露10種食物可能是造成濕疹、乾癬反覆治不好的元凶。（示意圖／unsplash）
▲營養師高敏敏透露10種食物可能是造成濕疹、乾癬反覆治不好的元凶。（示意圖／unsplash）

記者李惠婷/綜合報導

濕疹、乾癬反覆治不好？皮膚癢到很煩躁，根本原因很可能是「禍從口入」，美女營養師高敏敏指出，造成膚質不穩定的隱形殺手可能就是這些習以為常的食物，若皮膚症狀總是反覆治不好，可以試著避開以下「10種食物」，在別人眼中可能是可口的蜜糖，對於敏感體質卻是造成發炎體質的毒藥。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲想要改善濕疹、乾癬，應避開以下「10種食物」。（圖／高敏敏 提供）
▲想要改善濕疹、乾癬，應避開以下「10種食物」。（圖／高敏敏 提供）
一、熱性水果：芒果、荔枝、榴槤、龍眼，在中醫數「發物」易促進組織胺分泌 導致引發敏感。

二、飽和脂肪：例如紅肉、加工肉、乳瑪琳及烤酥油等等，易養成發炎體質，建議避免。

三、茄科類：茄子、甜椒、馬鈴薯、番茄等及其製品含「茄鹼」，可能讓部分族群有不適症狀。 

四、甲殼類海鮮：因含螺旋狀結構蛋白易使部分人發生過敏反應，可用蒸或烤，減少這類蛋白。

五、甜點、油酥糕點及炸物：極易引起發炎反應，加重皮膚敏感。

六、發酵食品：含大量發酵粉，組織胺含量高，易引發身體過敏反應。

七、麩質：若有過敏或乳糜瀉者，則任何含麩質的食物都應避免，像是大麥、燕麥、黑麥和小麥等等。

八、食物添加物：看不到食物原形的加工食物，裡頭包含的味精、人工色素或添加來防止食物氧化、變質、腐敗的防腐劑，易使身體慢性發炎、容易引發敏感肌皮膚敏感。

九、菸及酒精：易刺激，使皮膚反覆搔癢變嚴重。

十、勿隨意吃補品：例如進補藥材、牛樟芝、冬蟲夏草等補品，皆容易使皮膚燥熱。

▲除了食物，這些生活習慣也有助於改善敏感肌膚。（圖／高敏敏 提供）
▲除了食物，這些生活習慣也有助於改善敏感肌膚。（圖／高敏敏 提供）
高敏敏建議平時就要遠離會讓自己過敏的食物，若深受濕疹、敏感肌膚反覆困擾，更要認真排除，改變方向如下：飲食單純，注重均衡並多吃原型食物，天然蔬果的植化素對人體有保護作用、減少慢性發炎體質；「益生菌 + 益生質」有助免疫系統平衡、減少過敏，而好菌多壞菌少可以讓腸道黏膜完整，也更能降低過敏機率，平時可多食用優格、優酪乳搭配大量蔬果。

此外，肥胖體質亦是發炎體質，故要將體重控制在理想範圍；適度曬太陽、補充維生素D來降低發炎體質，也可用乾香菇、蛋黃等食物補充維生素D；充足睡眠、避免過度勞累也可減緩乾癬症狀。

高敏敏提醒，平時除了要注重皮膚保濕、多穿棉質衣物及控制環境溫度及濕度，及早就醫、持續追蹤才是最快速有效的手段，而想要改善濕疹、乾癬，飲食絕對是很重要的一環，如果還在為皮膚敏感困擾，快從飲食開始著手改變。

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

女生太瘦不再受歡迎？她嘆「總被嘲諷」　眾人曝現實原因

戀愛學分常死當？心理師情侶「吵起來更兇」　曝維繫感情4金句

本土猴痘+12！「嚴重頭痛」恐已感染　3高風險族群做5事預防

雞蛋一天能吃幾顆？心臟科名醫「4字解答」：抽血數值很關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀