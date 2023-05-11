強檔母親節片單！爆走、厭世、雙面人設型　你的媽媽是哪一款？

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講到母親節片單，怎麼能忘了琳賽．蘿涵最經典的電影之一《辣媽辣妹》呢？這部作品在2003年上映，今年剛好邁入第20週年，當年叛逆搞怪的琳賽．蘿涵也已在今年初宣布懷孕，正式的從辣妹晉升為辣媽，粉絲們也紛紛留言表示「好難想像當年的YA（Young Adult/青少年）片之后居然要當媽媽了！」這部相信能令所有母女感到心有戚戚焉，由各種瘋狂爭吵、冷眼相對、再到相互體諒、破涕為笑的母女日常，絕對是讓《辣媽辣妹》多年來依舊經典不敗的原因。
《特務家族》（Family: Unbreakable Bond）：雙面人設型媽媽
張娜拉、張赫四度合作主演的最新爆笑間諜韓劇《特務家族》已於Disney+熱播中，這次凍齡女神張娜拉飾演外表甜美、實則隱姓埋名多年的可怕殺手，因為昔日同事找上門不得不再度開啟黑暗面。張娜拉上一秒還溫柔賢淑、下一秒又立刻變得心狠手辣的模樣，彷彿早上還在辦公室呼風喚雨，下班後秒對孩子們展現溫柔母愛的職場媽媽們，這樣讓人又愛又敬佩的「雙面人設型」媽媽誰能不愛，今年母親節最適合媽咪們一起觀賞的韓劇絕對非《特務家族》莫屬！
《原來這就是愛啊》（Call it love）：爆走型媽媽
近日李聖經因為在《浪漫醫生金師傅》第三季中，與安孝燮展開甜度全糖再加糖的社內戀愛引爆全網討論，與《金師傅》中甜美可愛的形象不同，李聖經在《原來這就是愛啊》堪稱是宇宙最強瘋女人，為了氣自己外遇又拋家棄子的父親，身穿火辣浮誇的服裝跑到父親葬禮上大鬧一場，更為了向繼母復仇潛入其兒子的公司臥底，但這一切不過是她多年來扛起母親的角色、照顧姊姊和弟弟的飲食起居後，想為同樣備受委屈的手足出一口氣的方式。如果你的媽媽也同樣一遇到你的事，就變得格外激動、開心、憤怒、悲傷、或感動，或許在觀賞《原來這就是愛啊》的過程中，你們會對李聖經猶如「爆走型」媽媽的角色設定充滿共鳴！
《潘朵拉：偽造的樂園 》（PANDORA: Beneath the Paradise）：失憶型媽媽
由《Penthouse上流戰爭》「狗血劇女王」李智雅領銜主演的高人氣復仇韓劇《潘朵拉：偽造的樂園》講述李智雅雖然擁有一個幸福美滿家庭，卻對自己的過去毫無記憶，即便如此，她依然努力一邊支持身為大企業CEO的丈夫，同時無微不至的照顧自己可愛又乖巧的女兒。或許你的媽媽也常常在百忙之中偶爾忘記放置某個物品的位置、跟你說過的話、或是你跟她分享的小故事，但這依然難以掩飾媽媽對你滿滿的愛和關心，推薦給同樣呆萌又可愛、像小孩子一樣時常忘東忘西的失憶型媽媽一起觀賞！
《嬰兒轉運站》（Broker）：厭世型媽媽
近期與李鍾碩熱戀ING的國民妹妹IU以《我的大叔》、《德魯納酒店》等作品演技備受肯定，她在催淚電影《嬰兒轉運站》中的表現更是佳評如潮。IU此次飾演的是一位未婚生子的媽媽，雖然看似對自己的孩子很冷漠，但其實只是怕兩人被迫分離時心情更難受。或許你的媽媽也是那種愛在心裡口難開，表面帥氣冷酷、卻經常用行動證明對你的愛的「厭世型」媽媽，今年不如一起欣賞《嬰兒轉運站》，用你們一起挑選出來的追劇作品表現對彼此的愛，好好感受這部電影將帶給你們的無限溫暖與感動吧！
《我的婆婆怎麼那麼可愛》（U Motherbaker）：大胃王型媽媽
在第56屆金鐘獎榮獲8項大獎入圍肯定的溫馨爆笑喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》由金鐘視后鍾欣凌領銜出演，鍾欣凌飾演的婆婆「彩香」不只個性淘氣、更是貨真價實的吃貨一枚！從微笑鳳梨酥、麻辣鍋，到我們以前習以為常、出社會後卻想念不已的家常菜，《我的婆婆怎麼那麼可愛》除了溫馨爆笑外，一定會用滿滿的美食讓你越看越餓！如果你的媽媽也是超愛品嘗各種美食的吃貨型媽媽，今年吃完母親節大餐就趕快回家一起欣賞這部作品享受屬於你們的追劇夜吧！
《詐團圓 》（Scamsgiving）：貴婦型媽媽
育有3子女的隋棠近期在最新作品《親愛壞蛋》中以一襲超級火辣的透視修身禮服驚豔粉絲，日前更在喜劇片《詐團圓》更睽違多年再度擔當女主角，與陳昊森化身詐欺母子潛進知名大企業詐取大量錢財，而隋棠在劇中不論是古典氣質滿點的旗袍、鑲滿華麗珠翠的復古女伶、還是又酷又颯的現代服裝，無一不令人印象深刻，搭配她為兒子犧牲奉獻、為母則強的堅毅母親形象，更讓觀眾為之動容。如果你的母親也同樣即便身兼無限任務，依然堅持每天悉心打扮，以最美的模樣登場，今年母親節不妨一起欣賞《詐團圓》這部會讓人又哭又笑的喜劇作品將帶給你的視覺和心靈饗宴！
《間諜家家酒》（Spy X Family ）：暴力型媽媽
要盤點最具代表性的媽媽角色怎麼能少了《間諜家家酒》中的「約兒」呢？為了隱藏自己的殺手身分，約兒與職業間諜假結婚，共同撫養女兒安妮亞，雖然兩人並無血親關係，但凡是想傷害安妮亞的人，約兒一律格殺勿論！每個媽媽在孩子的成長的過程當中，哪一個不是隨時能拿出洪荒之力保護自己的孩子。《間諜家家酒》以溫馨搞笑的故事風格備受喜愛，角色間溢於言表的親情與關心更讓觀眾感到溫暖不已，絕對是最適合全家大小一起在母親節這天齊聚欣賞的作品之一。