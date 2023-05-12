名家論壇》謝國安／郭董放大絕

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排名第四的侯友宜，總分僅五萬六千多分，差了郭董將近四倍，連續兩周無法在國民黨總統人選這個議題的聲量上佔到優勢。「侯侯」是不是「做代誌」就能順利被徵召，目前看起來變數仍大。但若是侯友宜被徵召，那郭董的大絕招，就跟放煙火沒兩樣了。而且在未來的效應上，等於被侯友宜與國民黨整碗捧去。所以郭董在賭，就看是否能賭贏。
或許是不得不然，BNT這招郭董確實放得有點早。對手賴清德在這次「BNT回憶錄」當中，相較於總統府跟郭台銘之間的爭鋒相對，彷彿置身事外。賴清德上周聲量排名第二，總分也有七萬一千多分。假如郭董順利被國民黨徵召，而BNT大絕招放在選前兩三個月再逕行引爆，或許除了槓上蔡總統外，還能試圖拖賴清德下水，畢竟民進黨執政，一定會有影響。但此刻賴清德跟蔡英文總統在這個議題上可說不相干，對賴來說是蔡英文總統的事情，他可以繼續穩紮穩打。而民眾黨柯文哲聲量也沒有特別占優，上週排名維持第六，總分也僅有四萬兩千多分。除了藉著「BNT回憶錄」順便酸民進黨，目前柯文哲也只能持盈保泰，伺機出擊。
上周的重點還有打得刀刀見骨的國民黨大安區立委初選。鍾沛君在民調前持續拋議題，除了追打邱繼泰事件要羅智強表態卻打不起來之外，這回還拋出「耳語退選說」，不料卻被羅智強打了快速反擊，立刻「支持鍾沛君提告」，但鍾沛君似乎有點想打模糊仗，羅智強直接「鍾沛君不告我來告」，反將鍾沛君一軍。最後鍾沛君的說法甚至還無法自圓其說，只能灰溜溜的強調，「選罷法的意圖使人不當選」不適用「黨內初選」。但這個議題是她挑起，「受害人」也是她，但這態度反而折損了「耳語退選說」的可信度。
在議題攻防上，鍾沛君仍然無法找到決戰點。羅智強上週聲量因為鍾沛君的追打，總分來到43230，排名第五；幫羅智強站台的台北市議員游淑慧，排名第十四。羅智強的總幹事台北市議員王欣儀，也因此來到24名。反觀鍾沛君完全沒有因為自己挑起的議題而獲利，名次還下跌一名，總分還後退不如上上周。選戰策略上的問題，恐怕也決定了大安區立委初選的最後結果。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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