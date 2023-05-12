郭台銘台中造勢引韓總名言　承諾當選總統將仿效蔣經國打造科技島

名家論壇》謝國安／郭董放大絕

▲郭台銘近來拋出疫苗採購議題，話題熱度持續延燒。（圖／翻攝自郭台銘臉書）
▲郭台銘近來拋出疫苗採購議題，話題熱度持續延燒。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

文／謝國安

過去這一周（5/4-5/10）「郭董」郭台銘聲量依舊維持第一。除了造勢活動持續拉抬聲量，郭董拋出了震撼彈，他公布去年有意購買BNT疫苗的採購過程，直指總統府前秘書長李大維直接打電話幫蔡英文總統傳話，「這個大小姐說，你還是不要買了！」總統府立刻公布BNT大股東信件，直指郭台銘早就知道個人不能購買BNT，也否認郭台銘指控，顯見對郭董的寶劍出鞘早有準備。當然郭董亮出王牌，喚起了民眾對當年民進黨「阻擋疫苗」的記憶，總統府解釋許多民眾不買單，也讓「大小姐」臉書被網友灌爆，討論熱度持續不歇。

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▲本周政治人物TOP20排行榜，郭台銘拋出BNT疫苗採購議題，聲量在全國政治人物上周排行榜當中高居第一。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲本周政治人物TOP20排行榜，郭台銘拋出BNT疫苗採購議題，聲量在全國政治人物上周排行榜當中高居第一。（圖／Sola大數據團隊提供）
郭董選在此時放大絕，聲量自然不可小覷。根據Sola大數據團隊分析，上周郭董聲量超過十九萬分，比上上周還要提升了七萬分，隨著議題丟出，加上放大絕，郭董成了全台灣最熱門人物。「大小姐」總統蔡英文聲量排名第三，七萬分出頭的聲量，遠遠遭到郭台銘壓制。而郭董選在這個時候放大絕，看似槓蔡英文總統，其實是劍指侯友宜。外傳國民黨總統人選會在5月17日正式徵召，江湖耳語國民黨似乎已確定侯友宜的狀態下，郭董不得不在此刻放出大絕招，意在逼使國民黨中央做決定徵召他。

排名第四的侯友宜，總分僅五萬六千多分，差了郭董將近四倍，連續兩周無法在國民黨總統人選這個議題的聲量上佔到優勢。「侯侯」是不是「做代誌」就能順利被徵召，目前看起來變數仍大。但若是侯友宜被徵召，那郭董的大絕招，就跟放煙火沒兩樣了。而且在未來的效應上，等於被侯友宜與國民黨整碗捧去。所以郭董在賭，就看是否能賭贏。

▲侯友宜與郭台銘十指緊扣同台出席板橋區慈惠宮媽祖遶境儀式。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.12）
▲侯友宜與郭台銘十指緊扣同台出席板橋區慈惠宮媽祖遶境儀式，但侯友宜近來聲勢不如郭台銘強勁。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.12）
或許是不得不然，BNT這招郭董確實放得有點早。對手賴清德在這次「BNT回憶錄」當中，相較於總統府跟郭台銘之間的爭鋒相對，彷彿置身事外。賴清德上周聲量排名第二，總分也有七萬一千多分。假如郭董順利被國民黨徵召，而BNT大絕招放在選前兩三個月再逕行引爆，或許除了槓上蔡總統外，還能試圖拖賴清德下水，畢竟民進黨執政，一定會有影響。但此刻賴清德跟蔡英文總統在這個議題上可說不相干，對賴來說是蔡英文總統的事情，他可以繼續穩紮穩打。而民眾黨柯文哲聲量也沒有特別占優，上週排名維持第六，總分也僅有四萬兩千多分。除了藉著「BNT回憶錄」順便酸民進黨，目前柯文哲也只能持盈保泰，伺機出擊。

上周的重點還有打得刀刀見骨的國民黨大安區立委初選。鍾沛君在民調前持續拋議題，除了追打邱繼泰事件要羅智強表態卻打不起來之外，這回還拋出「耳語退選說」，不料卻被羅智強打了快速反擊，立刻「支持鍾沛君提告」，但鍾沛君似乎有點想打模糊仗，羅智強直接「鍾沛君不告我來告」，反將鍾沛君一軍。最後鍾沛君的說法甚至還無法自圓其說，只能灰溜溜的強調，「選罷法的意圖使人不當選」不適用「黨內初選」。但這個議題是她挑起，「受害人」也是她，但這態度反而折損了「耳語退選說」的可信度。

在議題攻防上，鍾沛君仍然無法找到決戰點。羅智強上週聲量因為鍾沛君的追打，總分來到43230，排名第五；幫羅智強站台的台北市議員游淑慧，排名第十四。羅智強的總幹事台北市議員王欣儀，也因此來到24名。反觀鍾沛君完全沒有因為自己挑起的議題而獲利，名次還下跌一名，總分還後退不如上上周。選戰策略上的問題，恐怕也決定了大安區立委初選的最後結果。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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