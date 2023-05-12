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中捷事故　民眾黨：現行法規無法有效監管工安「慣犯」SOP有缺失

▲ 台中市一處興富發建案10日發生吊臂掉落意外，砸到台中捷運綠線隔音牆，造成1死10傷。民眾黨今（12日）表示，這起意外反映現行法規無法有效監管工安「慣犯」，更凸顯中捷事故處理SOP有缺失。（圖／新頭殼）
▲ 台中市一處興富發建案10日發生吊臂掉落意外，砸到台中捷運綠線隔音牆，造成1死10傷。民眾黨今（12日）表示，這起意外反映現行法規無法有效監管工安「慣犯」，更凸顯中捷事故處理SOP有缺失。（圖／新頭殼）

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台中市一處興富發建案10日發生吊臂掉落意外，砸到台中捷運綠線隔音牆，造成1死10傷。民眾黨今（12日）表示，這起意外反映現行法規無法有效監管工安「慣犯」，更凸顯中捷事故處理SOP有缺失。

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民眾黨於臉書發文指出，針對事故應盡速查明原因、解決問題，並非僅僅是「獵女巫」，做為單一意外事件來看待，而是政府要通盤檢討並改善。

民眾黨認為，此次工地吊臂纜繩斷裂，建商興富發、營造商齊裕營造與施工商都有責任，檢調與台中市政府應檢視現場安全防護計畫、是否有監工等，找出問題源頭、釐清責任主次。此外，興富發旗下的齊裕營造曾發生多起事故，五年被停工56次、罰款破千萬，現行法規卻未能有效列管，中央也責無旁貸。

民眾黨提到，另一方面，中捷公司公布關鍵影片還原事故經過，稱隨車員只有13秒反應時間，事實上從吊臂墜落到列車撞上，整起事故總共40秒，然而軌道異物偵測、異常通報、手動煞車等環節都出現問題，最後才釀成憾事。

民眾黨強調，與其將意外「斷章取義」，中捷必須面對其應變機制與日常訓練不足的問題，重新檢討意外處置SOP、修正煞車程序，並設法補足偵測盲區，才能真正保護乘客安全。中央缺乏法規，加上中捷相關SOP不確實，才會導致意外發生。小問題不解決，最後就會變成大問題，民眾黨要求政府應積極介入，研議相關法令限制有「工安前科」的建商及承包商；中捷更要重新審視危機處理訓練，別再漠視乘客生命安全。

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