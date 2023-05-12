王子爆曖昧席惟倫「感情現況」全說了！祝福舊愛楊丞琳：我相信她

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而先前被拍到與席惟倫一起打高爾夫球，爆出緋聞，兩人現在到底是什麼關係？王子也回應：「就是好朋友，我們就一起去打球然後被拍這樣子，我們很多活動啦！不管是全明星的，有羽球、籃球、保齡球、高爾夫、排球局，都是以運動為主。」而「舊愛」楊丞琳即將於6月舉辦演唱會，會不會到場支持？王子則說：「她什麼時候開演唱會？我不知道在不在欸，但我相信她一定會非常成功，也祝福她演唱會順利。」
被問到有沒有揭開謝金燕（姊姊）的神祕面紗？覺得姊姊適合哪種內衣？王子則說：「姊姊適合黑色蕾絲，她如果演唱會穿這樣，因為她演場會很勁爆嘛，她都會跟我們分享她演唱會的一些舞台、服裝啊，她都會很用心，應該會跟她推薦一下。」也表示謝金燕真的很神祕：「因為我們已經錄影結束了，然後我們現在試圖約她出來吃飯，因為她好像不太出來吃飯，好像都在隱居山林，我就會在一直在群組裡面說，欸姊姊出來吃飯啊，我會一直想要召集大家，慢慢的，我覺得姊姊從一開始沒什麼回覆，到現在是回『好啊』，相信不久後會看到我們一起吃飯的照片，但因為我們錄完差不多半個月了，也蠻想大家的，最後一集也蠻感性的。」
最後，王子也透露未來動向：「目前蠻多實境節目正在上，接下來也有幾個節目在談，預計下半年應該是會非常忙碌，到時候有好消息再跟大家分享。蠻期待的，有一些新的企劃跟挑戰！」