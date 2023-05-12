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王子爆曖昧席惟倫「感情現況」全說了！祝福舊愛楊丞琳：我相信她

▲王子邱勝翊回應了與席惟倫的關係。（圖／正好公關提供）
▲王子邱勝翊回應了與席惟倫的關係。（圖／正好公關提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

34歲藝人王子（邱勝翊）曾與郭雪芙傳緋聞，上個月又被爆與同為《全明星運動會》班底的席惟倫曖昧，當時喜鵲娛樂代王子回應《NOWnews今日新聞》：「好朋友ㄧ起去打球，結束順路載她（席惟倫）到捷運站。」否認緋聞。今（12）日王子現身內衣店開幕記者會，再次回應了與席惟倫的關係：「就是好朋友。」至於被問到會不會去「舊愛」楊丞琳的演唱會，他也給出回應並祝福對方。

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▲王子邱勝翊回應緋聞。（圖／正好公關提供）
▲王子邱勝翊回應緋聞。（圖／正好公關提供）
王子今日出席內衣店開幕記者會，擔任一日店長，被問到有沒有送過女友內衣？他表示：「沒有欸，因為這種有尺寸的話，比較難送，買太大不好意思，買太小好像也不好。」至於喜歡女生穿哪種款式的內衣？他則認為舒適最重要，「剛聽普遍男性投票還是喜歡黑色，我自己也覺得黑色不錯，因為我自己的內睡衣都是黑色。」

而先前被拍到與席惟倫一起打高爾夫球，爆出緋聞，兩人現在到底是什麼關係？王子也回應：「就是好朋友，我們就一起去打球然後被拍這樣子，我們很多活動啦！不管是全明星的，有羽球、籃球、保齡球、高爾夫、排球局，都是以運動為主。」而「舊愛」楊丞琳即將於6月舉辦演唱會，會不會到場支持？王子則說：「她什麼時候開演唱會？我不知道在不在欸，但我相信她一定會非常成功，也祝福她演唱會順利。」

▲王子（左）和席惟倫（右）與友人們同遊日本，兩人拍照姿勢、構圖雷同，像在放閃。（圖／翻攝王子、席惟倫IG）
▲王子（左）和席惟倫（右）與友人們同遊日本，兩人拍照姿勢、構圖雷同，像在放閃。（圖／翻攝王子、席惟倫IG）
被問到有沒有揭開謝金燕（姊姊）的神祕面紗？覺得姊姊適合哪種內衣？王子則說：「姊姊適合黑色蕾絲，她如果演唱會穿這樣，因為她演場會很勁爆嘛，她都會跟我們分享她演唱會的一些舞台、服裝啊，她都會很用心，應該會跟她推薦一下。」也表示謝金燕真的很神祕：「因為我們已經錄影結束了，然後我們現在試圖約她出來吃飯，因為她好像不太出來吃飯，好像都在隱居山林，我就會在一直在群組裡面說，欸姊姊出來吃飯啊，我會一直想要召集大家，慢慢的，我覺得姊姊從一開始沒什麼回覆，到現在是回『好啊』，相信不久後會看到我們一起吃飯的照片，但因為我們錄完差不多半個月了，也蠻想大家的，最後一集也蠻感性的。」

最後，王子也透露未來動向：「目前蠻多實境節目正在上，接下來也有幾個節目在談，預計下半年應該是會非常忙碌，到時候有好消息再跟大家分享。蠻期待的，有一些新的企劃跟挑戰！」

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