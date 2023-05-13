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疫後振興措施說明會　經濟部力挺中小企業轉型升級

▲經濟部辦理中小企業升級轉型措施南區聯合說明會，經濟部長王美花希望聚焦協助中小企業升級轉型，產業體質更強健更有競爭力。（圖／經濟部提供）
▲經濟部辦理中小企業升級轉型措施南區聯合說明會，經濟部長王美花希望聚焦協助中小企業升級轉型，產業體質更強健更有競爭力。（圖／經濟部提供）

記者許家禎／台北報導

經濟部12日於台南市「大臺南會展中心」辦理「溫暖及時產業及中小企業升級轉型措施」南區聯合說明會。經濟部長王美花致詞時表示，受景氣影響目前全球訂單下滑，經濟部特別推動疫後振興措施，聚焦協助中小企業升級轉型，待未來全球景氣復甦時，產業體質更強健更有競爭力。經濟部指出，本次為第3場次，近期還有5月29日、5月30日及6月9日分別於台東、花蓮及宜蘭辦理，歡迎東部地區業者報名參加。

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中小企業升級轉型措施南區聯合說明會由經濟部長王美花親臨致詞並主持QA現場回復業者提問，台南市長黃偉哲、工業區廠商聯合總會理事長賴博司、臺灣自行車輸出業公會理事長吳盈進也參與，商總、電電公會及其他產業公會等亦派代表與會，共約700餘位製造業、商業服務業、街區店家及市集業者參加。

為加速疫後經濟景氣復甦力道及因應全球經貿局勢變化，經濟部特編列疫後特別預算，推動多項產業及中小企業升級轉型措施，提供人培、輔導及補助等協助，加上推出低利貸款方案，協助中小型企業調整體質，加速朝向低碳化、智慧化升級轉型，及提升商業服務業在地特色及服務品質，強化海外市場拓展能力，以穩健步調邁向疫後復甦，打造堅韌的臺灣。

經濟部特別於北、中、南、東區分別辦理聯合說明會，本場次為第3場次，業者紛紛提出問題詢問，瞭解相關輔導或補助措施申請細節。此外，經濟部預計於今年5月29日、5月30日及6月9日分別於台東、花蓮及宜蘭辦理3場次聯合說明會，歡迎東部地區業者報名參加。

王美花致詞時表示，受景氣影響目前全球訂單下滑，經濟部特別推動疫後振興措施，聚焦協助中小企業升級轉型，待未來全球景氣復甦時，產業體質更強健更有競爭力。

王美花也說，為因應全球節能減碳課題，製造業製程的減碳是當務之急，今天不作減碳，明天會後悔，尤其臺灣產業以出口為導向，國際大廠勢必要求供應鏈同步減碳，特別懇託大廠「以大帶小」，透過補助措施帶動供應鏈的中小企業一起減碳。

有台商回台開年會時表示，台灣相當重視中小企業發展，減碳做得比其他國家更為細緻，本次製造業低碳化及智慧化補助特別針對購置新機器最多提供計畫總經費3成補助，希望大家好好利用相關資源。在商圈、街區店家、市場等也推動相關輔導措施，在台灣飲食上已有相當特色，將輔導提升服務水準，可吸引更多國際觀光客來台。

在海外拓銷部分，也提供中小企業及食品加工業包裝設計及海外推廣等協助。另外，這次疫後措施有很多優惠貸款條件，無論借新還舊，甚至低碳化、智慧化的貸款方案，成為中小企業及時雨。


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