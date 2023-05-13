疫後振興措施說明會　經濟部力挺中小企業轉型升級

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為加速疫後經濟景氣復甦力道及因應全球經貿局勢變化，經濟部特編列疫後特別預算，推動多項產業及中小企業升級轉型措施，提供人培、輔導及補助等協助，加上推出低利貸款方案，協助中小型企業調整體質，加速朝向低碳化、智慧化升級轉型，及提升商業服務業在地特色及服務品質，強化海外市場拓展能力，以穩健步調邁向疫後復甦，打造堅韌的臺灣。
經濟部特別於北、中、南、東區分別辦理聯合說明會，本場次為第3場次，業者紛紛提出問題詢問，瞭解相關輔導或補助措施申請細節。此外，經濟部預計於今年5月29日、5月30日及6月9日分別於台東、花蓮及宜蘭辦理3場次聯合說明會，歡迎東部地區業者報名參加。
王美花致詞時表示，受景氣影響目前全球訂單下滑，經濟部特別推動疫後振興措施，聚焦協助中小企業升級轉型，待未來全球景氣復甦時，產業體質更強健更有競爭力。
王美花也說，為因應全球節能減碳課題，製造業製程的減碳是當務之急，今天不作減碳，明天會後悔，尤其臺灣產業以出口為導向，國際大廠勢必要求供應鏈同步減碳，特別懇託大廠「以大帶小」，透過補助措施帶動供應鏈的中小企業一起減碳。
有台商回台開年會時表示，台灣相當重視中小企業發展，減碳做得比其他國家更為細緻，本次製造業低碳化及智慧化補助特別針對購置新機器最多提供計畫總經費3成補助，希望大家好好利用相關資源。在商圈、街區店家、市場等也推動相關輔導措施，在台灣飲食上已有相當特色，將輔導提升服務水準，可吸引更多國際觀光客來台。
在海外拓銷部分，也提供中小企業及食品加工業包裝設計及海外推廣等協助。另外，這次疫後措施有很多優惠貸款條件，無論借新還舊，甚至低碳化、智慧化的貸款方案，成為中小企業及時雨。