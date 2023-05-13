為何百貨公司一樓找不到廁所？「商機內幕」業者全說了：差很多
明（14）日就是一年一度的母親節，再加上今天是週六假日，許多人都會帶著媽媽前往百貨公司消費購物，不過您是否有發現，大多數百貨公司的一樓，都很難找到廁所設置？對此，有業者把「商機內幕」全坦白了。
記者潘毅/綜合報導
位於桃園市中壢區的「大江國際購物中心」昨（12）日就分享一項有關「百貨公司一樓為什麼沒廁所的原因」，其實內幕很簡單，就是「就是想要你多逛逛」，因為設置於其他樓層，能夠增加消費者的停留時間，並能逛到其他樓層，提升消費意願。不過大江國際購物中心的小編隨後也話鋒一轉表示「大江一樓有廁所歐」。
還有民眾也提出另一個原因「我記得是一樓租金比較貴，所以才這樣設計的」，大江小編也認同回應「這也是原因之一」；上述冷知識曝光後，也讓不少顧客舉一反三回應「剎那間明白百貨公司的ATM，為什麼都會設在最高樓層惹」、「因為百貨公司本來就不想讓路人去廁所，連大賣場廁所也大部份都不會在一樓」、「大家已經習慣直接往二樓找廁所了」、「逛完後常常為了找 去停機車的樓梯 又多逛了30分鐘這樣」。
事實上百貨公司的內部格局充滿了巧思，除了一樓常常沒廁所之外，手扶梯的位置也充滿心機，外媒就曾報導，百貨公司常常把手扶梯設置在樓層中心，有些甚至還會把把上下樓的手扶梯並列，讓顧客想要上下樓，都需要繞場半圈，藉此增加一旁櫃位的曝光度。