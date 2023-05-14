北市信義區坑洞！初判灌漿出現「包泥」　居民返家再等等

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台北市政府都市發展局長王玉芬、信義區長陳冠伶、北市土木技師公會理事長莊均緯、北市議員許淑華等今天都至事發現場勘查。
王玉芬說，坑洞已灌漿至平穩，不過撤離居民要回家有3條件，包含要用透地雷達探測有無孔洞或軟弱土層、建物本身有無傾斜、由專業技術人員進屋檢視是否有裂縫或毀損，整個確保安全過程還需1至2週。
許淑華表示，旁邊民宅已有很多牆壁跟地板有龜裂，裂縫有1至2公分，顯示結構問題很大，且民宅鐵門已被灌漿灌死，要進去勘查有難度，希望技師公會趕快確認清楚。
莊均緯補充，崩塌處已用混凝土填滿，但要先確認地質深層也紮實，也要看既有建物穩定度有無變化，如果都沒問題，土木技師工會會避開房屋無法進入之處，評估結構安全度再跟大家報告。
陳冠伶指出，撤離民眾每人一天有新台幣1600元緊急安置補助，最高可請領7天，超過部分將由廠商負責，廠商已承諾會負擔到居民回家為止。
另外，王玉芬表示，初步統計北市處於地下室開挖狀態的工地共102個，這一週將與土木、結構、建築技師公會等聯合檢查。
莊均緯表示，崇德街60巷之所以出現坑洞，是因為地下連續壁灌漿時出現「包泥」，意即泥巴跑進混凝土裡，使本該為混凝土構造的連續壁出現一個較脆弱的點，水從此處滲入後，地表因而塌陷。
莊均緯指出，已從原先地下約12公尺灌水至地下約5.5公尺，現在水壓已能壓制滲漏點，將繼續灌至地下3公尺，也就是地下水位高度，沒有水壓差距後就可以著手修復包泥處。（編輯：陳仁華）1120514