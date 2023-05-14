郭雅慧曝賴清德拍YT憶母哽咽　2原因影片沒曝光　　

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郭雅慧表示，候選人重啟YT頻道就是要面對在平台上的使用者，希望直接的溝通可以產生更好的回饋，這樣的初衷不是要改變候選人形象變更活潑或無厘頭，其實賴清德從政多年，民眾對其多少都有印象，幕僚討論很確定的是要呈現「賴醫師」的個性特色，展現更多過去較少機會看到的那一面。
以影片「不穿西裝可以嗎？」為例，郭雅慧表示，賴清德就閒聊起為何公開場合幾乎不曾唱歌，過去當民代跑攤來去匆忙，加上現場愛唱、能唱的政治人物不少，所以頂多是自己趁洗澡哼個2句，唱唱洪榮宏的《相思雨》與布袋戲主題曲。
郭雅慧也透露，有網友發現影片「我的阿母」，賴清德在鏡頭前眼眶含淚、聲線哽咽，確實在他開始描述童年往事，提及「我印象中最常吃的晚餐，就是……….」接著沈默近10秒，再開口已含淚。但這些真情流露，最後影片呈現仍選擇較保守版本，一方面希望聚焦母親，而非渲染眼淚，另一方面是賴仍保有醫者性格，希望展現的自己，是理性可被信賴的一面。
郭雅慧也提到社群操作3目標，首先賴清德的社群平台規畫內容將會有不同系列與多個面向。第一階段是希望讓更多人認識他，除副總統身分的公務行程外，成長經歷以及從政歷練，都是候選人應該被民眾了解與檢驗的內容。
第二則是表現形式會更多元，互動對象會更跨界，郭雅慧表示，候選人的行程花絮、政策牛肉與直播互動都會嘗試，也會有機會和不同領域的KOL與專業人士的互動。
第三是不同社群客製化內容，抓住年輕世代眼球，回應訴求。郭雅慧說，歷年大選民進黨都以未來願景與世代溝通，年輕人在意國家未來走向，並非拍吃喝影片，就代表年輕世代會買單。現在是社群分眾的年代，不同內容、影片屬性，也是在針對不同世代的需求，除了有講內心話的感人故事，也會有O2O的網友互動，就是要迎合不同族群、不同年齡層的口味，投其所好，增加黏著。
郭雅慧說，在這個演算法盛行的時代，影片不吸引人就會被淘汰，如何在這些前提下，透過社群媒體呈現賴清德的人格特質與個人特色，歡迎支持者給予建議，幕僚團隊也將會持續調整。