母親節更溫馨！絕美「母子星系」絢麗登場 觀賞秘訣曝：抬頭可見
今（14）日是一年一度的母親節，在這溫馨的節日除了地球上的人們紛紛對辛苦的媽媽表達感恩之情外，在遙遠的星空也有「大熊座」和「小熊座」，以及超美的「母子星系」在5月的夜空中放閃，台北市立天文館表示，整個5月正是觀察它們的最佳時機，幾乎整夜可見，民眾絕不可錯過。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，大熊與小熊座是希臘神話中幻化為星座的一對母子，春夏換季時最適合觀賞，天黑後在北方天空，抬頭可見，而小熊座的尾巴就是有名的北極星，若想認識這兩個星座和它們的故事，可以觀賞台北天文館YouTube頻道「認識星空：2023年4月星象」節目的精彩解說，了解這對星座母子令人動容的故事。
台北市立天文館補充，另一個位於大熊座旁獵犬座的「母子星系」，又稱為M51，距離地球約3100萬光年，是由兩個正開始接觸的星系NGC 5194與NGC 5195所構成，這兩個原本獨立的星系，在強大的重力交互作用下已經形成連結，在星空中就像母星系伸手牽著旁邊的子星系。
而天文學家預測，未來NGC 5194與NGC 5195星系最後將碰撞合併，母子星系是天空中最明亮而美麗的星系之一，在良好的環境下用雙筒望遠鏡就能看見，5月正是觀察它們的最佳時機，幾乎整夜可見。