燒公帑赴英王加冕典禮！巴紐外長女兒拍片狂炫富 害老爸被趕下台
英國國王查爾斯三世加冕典禮由英國政府買單，同時僅限邀請與英國有邦交關係的國家，其中巴布亞紐幾內亞的外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）也率團前往參加。沒想到，跟團的外長女兒卻在TikTok上傳頭等艙休息室、血拼精品的畫面，引發巴紐國民不滿，該國外交部長最終不敵輿論，公開道歉並引咎辭職。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《BBC》與《CNN》報導，巴布亞紐幾內亞的外交部長特卡琴科的女兒薩凡納（Savannah）「不知何故」跟著參與這前往英王加冕典禮，然而訪團卻被當地媒體爆料花費將近90萬美元（約新台幣2774萬元）。報導提到，巴紐訪團出席的包含10名政府官員以及10名貴賓隨行，每位代表都有50000 基納（約14,000 美元）的津貼，用於支付飯店和機票費用。
現居於澳洲昆士蘭的薩凡納在出訪期間，將前往新加坡精品店瘋狂購物、搭乘頭等艙等畫面上傳至TikTok，引發巴紐國民不滿，不少國民指責這些經費「完全可以用在當地建設醫院」。輿論猛烈抨擊同時，外交部長則反批「指責薩凡娜者都是『原始動物』」，稱這些批評會讓女兒「受到創傷」，此舉反而惹來更多國民謾罵，甚至群起前往首都示威抗議。
隨著人民的怒火愈發猛烈，特卡琴科也在12日向總理馬拉普（James Marape）請辭，同時為「原始動物」一詞公開道歉，不過他也解釋，「原始動物」只是針對以帶有性、暴力字眼攻擊薩凡娜的人，並非是所有對此爭議事件表態的國民；與此同時，承諾這件事不會影響到美國總統拜登與印度總理莫迪於本月22日前往該國進行的歷史性訪問。