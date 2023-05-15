加強取締人行道違規停車！台中警2週取締近萬件 大里區最多
（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市警察局執行加強取締「人行道違規停車與違規臨時停車」行為，警方今天公布，從5月1日到14日共取締9910件，其中以大里區國光路沿線的1285件為最多。
台中市警察局配合警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，自5月1日起規劃執法專案勤務，並於每週五、週六同步在各分局轄區易肇事路口及易違規路口，規劃警力強力執法，目標以改善行人安全、提升行人用路環境為主，希望擺脫行人地獄的惡名。
為提升行人用路環境，中市警加強取締「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」，警方統計，5月1日起至14日執行2週以來，共取締1萬1380件，其中又以「人行道違規停車與違規臨時停車」取締9910件最多。
警方分析，較易發生「人行道違規停車與違規臨時停車」的前3大路段，依序為大里區國光路沿線（中興大學附近）1285件、西屯區台灣大道四段沿線（東海大學附近）777件、南屯區永春南路沿線（嶺東科技大學附近）533件。
警方說，在人行道違規停車可開罰300元到600元，其中機車500元起、汽車罰600元，呼籲民眾不要貪圖一時便利違規停車，不僅影響行人用路安全，也傷自己的荷包。（編輯：卞金峰）1120515