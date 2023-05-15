挺郭、挺侯派交鋒促黨內分裂？藍委：不用太過驚嚇害怕
國民黨2024總統候選人鎖定鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜二人之一，並於周三中常會時徵召提名，但雙方支持者近來卻悄悄上演互鬥戲碼，使外界擔憂最終不論徵召誰，都將導致國民黨分裂。對此，國民黨立委李德維今（15）日受訪表示，中常會是可暢所欲言的地方，立委的發言更是自由自在，他直呼大家不用太過驚嚇害怕，不論誰出線，相信大家還是相對理性。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘陣營昨中午邀請10多名國民黨中常委，共赴北市信義區某知名豪宅餐敘吃便當。與會出席的國民黨立委陳玉珍表示，大家達成共識，「郭台銘是最適合被國民黨徵召人選」；他還強調，初步統計至少過半數以上中常委支持郭台銘，甚至是3分之2以上，絕非媒體所說所謂挺郭派是少數。
眼見國民黨內現出現挺郭、挺侯派內鬨戲碼，李德維今受訪指出，中常會3月通過徵召辦法，授權國民黨主席朱立倫協調出最強人選，現在挺郭、挺侯派都說自己佔上風，他個人認為意義不大，因為不管郭、侯誰出線，相信大家都還是相對理性，不用過於憂慮。他指出，勝選才是朱立倫、侯友宜與郭台銘最大心願，而不是為了自己的政治前途。
國民黨立委賴士葆受訪也說，不知道會提名，但大家都會尊重，盼侯友宜和郭台銘能君子之爭，雖只能提名一人，但別忘記朱立倫不斷強調，要提名一組最強的戰鬥隊伍。他也稱不知道是怎麼安排，「說真的所有的立委都不知道。」