鳳頭蒼鷹雛鳥染「毛滴蟲」殞命！樹上巢穴成空屋 眾不捨淚崩
保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」築巢育雛的過程，每年都會在大安森林公園出現，台灣猛禽研究會都會架設攝影機在YouTube直播，讓網友們一同參與觀察，而今年直播主角是由名為「小南」的鳳頭蒼鷹母鳥擔任，但牠的兩隻雛鳥近日卻因感染「毛滴蟲」雙雙殞命，網友們紛紛表達不捨，並省思野生動物和人類對於生態環境的保護間的重要關聯。
記者張志浩/綜合報導
台灣猛禽研究會直播在5/6開始，「小南」與兩位孩子甜蜜的互動讓網友們感到相當溫馨，不過幾天後，體型較小的鳳頭蒼鷹寶寶疑似感染毛滴蟲症，有吞嚥困難與開口呼吸的情形，並在12日清晨2點多夭折，另一隻體型較大的雛鳥隨後也開始出現呼吸不順症狀，14日無法正常進食，並在當天下午5點許死亡，不少網友則紛紛結下兩隻雛鳥最後的身影以示懷念。
毛滴蟲常好發於鳩鴿科，台灣猛禽研究會指出，毛滴蟲能寄生在鳥體的許多部位，包含臍部、消化道與肝臟等，但最常見還是咽喉型，病鳥口內黏膜出現潰瘍，嚴重者嘴內會產生大量黃白色乾酪物，堵住咽喉、食道或侵犯舌頭與鼻竇等而影響進食與呼吸，病鳥可能因此食慾消退或進食困難，體態漸瘦而死亡，許多動物都可能感染毛滴蟲，包括人類和犬貓，但具有宿主特異性，通常鳥身上帶有的毛滴蟲不會感染人。
針對此次「鳳頭蒼鷹」築巢育雛的過程，台灣猛禽研究會感到相當遺憾，但也強調，雛鳥在出現病徵後，都有持續關注，但最後仍決定不要介入，主因是母鳥小南是育雛新手，在雛鳥幼小時頻繁干擾可能導致親鳥棄巢，呼籲民眾不要輕易餵食野鳥，不然會導致鳥類群聚啄食食物，增加病原體的傳播機會，進而讓毛滴蟲或其他病原更容易在鳥群與食物鏈中傳播。