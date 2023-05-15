6月中成軍！海軍萬噸玉山艦　將正式投入戰備序列

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更重要的是，玉山軍艦更展現國軍不對稱機動戰力。海軍今年1月曾對外展示，透過LCU登陸艇將雄風二型飛彈發射車裝載玉山艦艙內，並機動部署於岸際。
由於海軍過去的兩棲船塢運輸艦都接受美軍退役的運輸艦，不僅維修、油耗上屬高成本，更有消失性商源問題；而台灣能夠自製大型運輸艦及預計9月底下水的潛艦原型艦，顯示已具備一定造船能量。
知情人士上午告訴中央社記者，玉山艦目前已完成成軍訓練，預計6月中旬成軍並舉行典禮；至於成軍訓練項目，概略包括透過LCM、LCU機械登陸艇運送包括飛彈車等重型機具與物資，以及艦上相關配備的操作與熟悉等。
玉山艦長153公尺、寬23公尺，滿載排水量1萬600公噸、吃水5.8公尺、最大速率超過20節，外觀具匿蹤構型，也擁完整電磁脈衝防護性能，雖然是輔助艦艇，但仍可掛載最多32枚國造「海劍二」防空飛彈、2門方陣快砲、1座MK-75艦砲，並停放2架直升機，能在外海獨立執行任務。
台船董事長鄭文隆曾提及，玉山艦配置台船多年來研發的智慧型調水系統（IntAShipCond），由整合監控平台利用程式自動操作閥控系統，調整各艙壓載水量，取代以往由人工監控並操作的作業模式，能提升艦艇的機動性、靈活性，也導入全壽期管理系統（PLM，Product Life-cycle Management），以利達成國艦國造「修造合一」目的。（編輯：蘇志宗）1120515