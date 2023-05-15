台中印月餐廳強打麻辣料理 9菜型25道名菜辣得過癮
「嗜辣一族」有口福了！台中市印月餐廳看好麻辣食尚風潮席捲餐飲圈，5月特推「麻辣特區」，結合7年前停業的麻辣品牌｢孔雀川湘食集｣，一口氣端出9菜型25道麻辣料理，可說一次網羅了各菜型麻辣名菜，點菜率頗高。為了讓饕客一桌就能遍嚐印月與孔雀的招牌烤鴨與麻辣美味，夏季新菜單上，特推「巴蜀烤鴨宴」桌菜，口味多元，推出以來營收已成長一成。
記者金武鳯/台中報導
印月餐飲集團早在2014年就曾推出麻辣品牌｢孔雀川湘食集｣，以Tiffany藍的優雅空間，佐搭道地的川湘菜，引起廣大迴響，只可惜當時落址在文心路上，正逢台中捷運綠線施工的交通黑暗期，不得不黯然停業，教許多饕客扼腕不已。今夏特推的「麻辣特區」，就從｢孔雀｣菜單中嚴選25道最受歡迎的單點料理，於｢印月｣重現，例如歌樂山辣子雞、皮蛋干鍋肥腸等，成了最受歡迎的必點招牌。
品牌總經理王永勳表示，麻辣特區囊括水煮、剁椒、麻辣、沸騰豆花、干鍋、魚辣子、極辣、酸湯、泡椒等9 種菜型。沸騰豆花與水煮系列，同樣是湯湯水水，也都有桌邊嗆鍋秀，滋味卻大相逕庭，水煮系列麻辣鮮香，沸騰豆花的麻勁更勝一籌，由於湯裡加了現點現做的豆花、特調的老料，層次較水煮更為豐富。
至於剁椒適合清蒸，鹹鮮味厚；極辣系列由朝天椒領軍，鮮辣不麻，刺激的痛感，教人大呼過癮。干鍋，麻辣並重，散發一口接一口的涮嘴魔力。別稱魚辣子的泡椒系列，跟泡菜一樣經過發酵工序，麻勁蕩然無存，微帶辣味，鮮香中洋溢著爽口的酸韻，是食辣幼幼班入門的好選擇。酸湯顧名思義以酸味見長，湯頭由雞白湯加東北酸白菜、青花椒演繹，不辣但流淌著酸白菜的酸甘喉韻及青花椒的椒麻香氣。
王永勳表示，麻辣特區的菜色可以單點，但為了讓老饕能一次嚐到印月與孔雀雙家名菜，5月設計一套巴蜀烤鴨宴桌菜，1桌10人份，將印月膾炙人口的藝術烤鴨，與｢孔雀｣的霸王豬肝、口水雞、剁椒活魚、歌樂山海虎蝦、成都張鴨子、麻辣牛等菜色結合成一套桌菜，推山以來點菜率頗高，相當受歡迎。