遲緩兒從早療畢業　母感動：最棒的母親節禮物！

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兄弟皆是遲緩兒 遭受歧視媽心碎對於遲緩兒的媽媽們來說，育兒時期時常充滿壓力和挑戰。小婷有2個兒子，大兒子安安有異位性皮膚炎，3歲前沒有口語能力，只能發出咿呀的聲音，也因為外觀原因、個性內向，加上皮膚搔癢，影響專注力與學習。為了照顧孩子，小婷辭掉工作全心投入育兒。
然而，小婷卻常遭到旁人的不理解和歧視，甚至有人問「你的孩子怎麼生成這樣？」過度關心的言語就像是利刃，深深刺傷小婷的心，讓她感到傷心無助，一度失去自信和自我價值。後來安安的弟弟也被發現語言、認知發展有遲緩情形。
安安3歲時，小婷決定主動聯繫伊甸基金會，希望能瞭解特教資源與早療服務，伊甸社工隨即為安安銜接復健資源，並提供專業諮詢服務及親子互動的教養建議；對於安安的弟弟，也有職能治療師訓練弟弟的精細動作。在伊甸早療團隊的鞋ˋ助下，安安逐漸進步，也能表達自己的需求和情感，兄弟倆都有顯著進步，並進入合適的學校就讀。小婷也從無助和焦慮，變成積極和自信。
「安安小二上學期就不再是特教生了！」小婷接到老師的消息時簡直不敢置信，開心地分享說：「這就是最棒的母親節禮物！」並嘗試重返職場，並報名了社工學分班，期許用自己的經驗幫助其他慢飛家庭走出來。
個別化家庭服務計畫 協助慢飛家庭伊甸桃園早療督導陳靜怡表示，伊甸為慢飛家庭設計「個別化家庭服務計畫」，透過早療社工和老師到宅評估、親職教育示範與規劃，教導家長利用日常生活中的親子互動來促進孩子發展。例如讓孩子參與挑菜、撥蛋殼等，讓孩子練習精細動作與口語表達。
陳靜怡提到，慢飛家庭常常感到孤立，且社會大眾對於幼兒發展認識不足，所以伊甸早療團隊像特攻隊，陪伴、培力與提供諮詢，讓家長了解孩子發展需求，提供教養建議，幫助孩子突破成長關卡並幫助父母分憂解勞、真正的認識自己的孩子。
伊甸桃園服務中心主任徐華英指出，根據調查顯示，近6成家長曾遇不友善言語，8成家長面臨工作、家事與育兒無法兼顧的窘境，在蠟燭多頭燒的狀態下，亦有超過3成的父母沒有自信把孩子教好，4成家長表示當孩子成長進度緩慢時，不會主動求助，再再顯示早療服務的重要性與刻不容緩，呼籲各界一同重視。
為了協助發展遲緩的孩子和照顧者，伊甸早療服務近30年，提供時段療育、到宅療育、轉銜等多元的早療服務。透過不同的方式，找出需要協助的孩子，也幫助家長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57828
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