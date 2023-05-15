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台灣生殖醫學會秘書長暨台大醫院婦產部主治醫師黃楚珺表示，假如夫妻有生育規劃，除了政府補助的孕前健康檢查，也建議進行卵巢功能檢測，若報告異常便可及時接受醫療諮詢或協助。即使進入不孕症治療也無須害怕，現在有多元且有效的醫療選擇可挑選，以人工生殖常使用的排卵針為例，有分單方或複方以及長效與短效的多元、友善選擇。除了依據醫師的專業判斷外，患者也可依據自身工作、生活型態，與醫師共同討論療程，施打排卵針其實比想像的更無負擔，未必會改變原本的日常生活。
台灣婦產科醫學會理事暨台北馬偕紀念醫院高危險妊娠科主任陳震宇也提醒，孕期產檢可以幫助醫師與準爸媽們掌握孕婦與胎兒的健康狀態，不僅準爸媽更安心，若有健康問題，醫療團隊也可及時介入治療，媽媽與寶寶的健康才有保障。此外，可別以為生產後就完成階段性任務了，透過完善的產後照護，才可幫助媽媽及早恢復生理與心理的狀態，也能讓職業婦女更早回歸職場。
階段 1：孕前檢查 卵巢功能檢測發現異常可及早醫療介入
黃楚珺表示，除了透過孕前健康檢查瞭解自身的健康狀態以外，現在的醫療技術亦可提前進行基因檢測，了解自己是否帶有可能遺傳給下一代的隱形遺傳疾病。同時，男性可進行精液檢查，確認精蟲的數量、活動力、前進速度；女性可考慮卵巢功能檢查，幫助醫師更加了解夫妻倆人的生育功能，以透過及早檢測與察覺，掌握自身的生育健康，助夫妻在人生規劃及生育計畫中取得黃金平衡。
階段 2：受孕期間 多元排卵針選擇提升患者治療可近性
黃楚珺強調，若夫妻發現需要展開不孕症治療也別灰心。不僅政府提供補助、減輕不孕症夫妻的經濟負擔，更有多元、友善的治療選擇，可依據患者人生規劃、職涯需求擬定客制化療程。以排卵針為例，民眾面對頻仍扎針會感到恐懼與疼痛，此外，部分上班族工作繁忙，也可能忙到忘記注射，或突然有出差需求，導致用藥中斷，治療恐成效不彰，甚至重新來過。
所幸，現在已有多元、友善的排卵針可使用，除了醫師的專業評估外，也鼓勵民眾主動說明自身對於療程的期待，以利醫病齊心打造符合現代女性生活型態的療程，減輕女性在療程期間的恐懼與焦慮感，對於心疼妻子受苦的丈夫，也可以減輕其愧疚感。透過個人化的療程，有望降低不孕症治療的門檻，打造更友善的環境，鼓勵更多家庭及早規劃不孕症治療。
階段 3：孕期產檢 完善了解孕婦與胎兒健康狀況
陳震宇表示，自 2021 年 7 月開始，衛生福利部將公費產檢自 10 次提升至 14 次 ，確保孕婦在懷孕前期至後期，都能進行血液、超音波、妊娠糖尿病等重要檢查，幫助醫療團隊與孕婦全方面掌握先天與後天的潛在健康風險因素。舉例而言，超音波檢查可確認胚胎大小與著床位置，檢視胎兒四肢與身體雛形，心臟跳動與腔室有無異常，可幫助父母做好心理準備。此外，台灣平均每 4 人就有 1 人屬於超過 35 歲 (含) 以上的高齡產婦 ，高危險妊娠發生率較多，可能會衝擊孕婦與胎兒的健康、甚至是生命，透過完善的孕期產檢，才能幫助醫療團隊掌握孕婦的身體狀況，更可以及時介入治療，降低健康危害發生衝擊。
階段 4：產後照護 加速身體恢復、順利回歸職場
陳震宇也強調，產後 6 至 8 周左右，產婦子宮會進入恢復期，非常需要細心觀察與照顧。除了子宮需要長時間恢復，如果孕期曾經發生妊娠糖尿病或高血壓，血糖與心肺功能最好能有長期性追蹤，哺育母乳媽媽們，也常會有乳腺炎或傷口感染等困擾。此外，不僅生理疾病，產後憂鬱症也經常困擾媽媽們，心理上非常需要強力支持。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：台大醫院婦產部主治醫師黃楚珺、台北馬偕紀念醫院高危險妊娠科主任陳震宇
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 讓好「四」發生！掌握生育 4 大階段關鍵 預約生下健康龍寶寶