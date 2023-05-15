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上班族必看！超實用營養素「對抗5職業傷害」看看你中了哪些

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每日健康-每日都做得到的健康

許多上班族每天早起到公司，坐下第一件事就是打開電腦，一坐就是8小時，造成代謝差、眼睛痠等職業傷害， 除了不時起來走動一下，營養師建議大家不妨用營養素來解決。

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以下是營養師劉雅惠在臉書粉專《營養師Emma提供5項超實用的建議，大家可以按照自身的需要補充各種食物的營養素：

營養師劉雅惠 授權提供
營養師劉雅惠 授權提供
坐很久：由於長時間沒有活動，導致代謝跟消化機能變差，建議選擇多攝取蔬果來補充膳食纖維，同時可加上發酵製品如優格、泡菜等補充好菌來維持消化道機能。

站很久：長時間站立，回到家雙腳總是特別腫，且下肢循環回流能力不佳，建議回家可以做抬腿動作、多穿彈力襪，在飲食方面多攝取含鉀營養素，可幫助排水；並且補充紅葡萄葉相關的保健食品，也可以促進下肢循環力。

盯螢幕：上班盯電腦，下班盯手機，除了接觸不少藍光，長時間近距離注視也導致眼睛睫狀肌無法放鬆。建議多看遠方以放鬆眼部肌群；飲食上多攝取葉黃素跟玉米黃素食物如深綠色或黃色蔬菜，及花青素如莓果類來抗藍光跟促進眼部血液循環。

壓力大：每天一堆事情多到做不完讓身體覺得很疲勞，在這樣的高壓狀態下身體分泌壓力荷爾蒙，會消耗較多的維生素B群跟C，建議飲食中多攝取雜糧類及水果。

心情差：上班累得半死，薪水還是不夠花，月底口袋空空開心不起來，飲食上最適合天天攝取乳製品、補充色胺酸轉化血清素、鈣來安靜神經，可維持一個月的好心情。

 

本文經 營養師劉雅惠 臉書粉專《營養師Emma授權報導

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