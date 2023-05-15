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美國總統也躲不過皮膚癌！1招預防「基底細胞癌」、「這類工作」超致癌

美國總統也躲不過皮膚癌！1招預防「基底細胞癌」、「這類工作」超致癌
美國總統也躲不過皮膚癌！1招預防「基底細胞癌」、「這類工作」超致癌

每日健康-每日都做得到的健康

上個月美國總統驚傳罹患皮膚癌症「基底細胞癌」引起熱議，皮膚專科醫師呼籲民眾平時要做好防曬，以減少紫外線對皮膚的損害，才能有效預防皮膚癌的發生。

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皮膚專科醫師黃晨昊在IG粉專derma.royce簡單說明，基底細胞癌是最常見的皮膚癌症，常見於長期曝曬的皮膚，如臉部、手背、手臂等，因紫外線對皮膚造成長期的損害，導致皮膚基底細胞DNA突變而致癌；皮膚患處的外觀會長出膚色或半透明的小腫瘤，且表面容易出現潰瘍與出血的徵兆。基底細胞癌的高風險族群包括年長者、戶外工作者如，農夫、漁民、工人、外送員等。

 

 

黃晨昊醫師 授權 提供
黃晨昊醫師 授權 提供
黃晨昊指出，醫師會使用皮膚鏡查看皮膚特徵來診斷基底細胞癌，是否出現樹枝狀血管增生、輪軸狀的結構、藍灰色的團塊、表面潰瘍等，再透過皮膚外科手術治療，將皮膚癌連同安全範圍切除乾淨，並定期術後追蹤。

黃晨昊提醒民眾，唯有做好防曬才能減少紫外線對皮膚的損害，有效預防皮膚癌的發生。

本文經 皮膚專科醫師黃晨昊 IG粉專derma.royce授權報導

 

 

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