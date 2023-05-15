強強聯手！前進黨擬組「6黨執政聯盟」 為泰黨終於喊同意加入
泰國5月14日舉行全國大選，在野的反對派「前進黨」大幅領先成為泰國最大黨。前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）稍早受訪表示，為了避免「少數政府」產生，他已經邀請其他五個反對黨組成執政聯盟，其中包含取得席次位居第二的為泰黨也同意加入該聯盟。
國際中心楊智傑／綜合報導
《曼谷郵報》報導指出，以前總理戴克辛之女貝東丹率領的「為泰黨」（Pheu Thai）在本次大選獲得141席，成為席次第二高的政黨，前進黨則在在500席下議院選舉中共拿下151席。為了順利以過半數議員的支持票推出可靠總理候選人，前進黨黨魁皮塔除了率先喊出將成為「泰國下一任總理」外，也主動向其他反對黨發出邀請，欲團結組成執政聯盟。
為泰黨黨魁、總理候選人貝東丹表示，由於本屆大選前進黨得票率最高，為泰黨願意尊重民意、支持前進黨組成執政聯盟，至於外傳的為泰黨聯合其他政黨組成聯合政府，強迫前進黨成為「少數在野黨」的行為，她也強調並沒有這個打算。至於聯合政府之下，各政黨如何協商利益與條件，「為泰黨正等待著有機會進行討論」。
選舉委員會主席汶巴宗（Ittiporn Boonpracong）在記者會上表示，根據99.18%已完成計算的選票，前進黨加上為泰黨的席次，在下議院「選區議席」取得112席、100個「政黨議席」中也取得了2/3個議席。