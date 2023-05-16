面對核能議題　經濟部：須思考核廢料處理、民眾態度

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林全能指出，政府推出很明確的計畫執行減碳，去年公布台灣2050淨零排放路徑，其中和能源相關的有2至3個戰略計畫，包含加大風光電的投入，前瞻能源部分，則是透過地熱、海洋能和氫能等發展，林全能指出，氫能是未來很重要的計畫，可以和天然氣燃氣機組結合，使發電的碳排放更低。
經濟部今天攜手近20家國內外的電子資訊大廠宣誓節能減碳。林全能致詞表示，節能減碳的趨勢是不可退後的路，須政府和民間跨單位、跨企業合作，建構緊密合作夥伴關係來面對。他表示，經歷疫情的這3年期間，他特別感謝電子資訊業者和經濟部除了一起抗疫，在生產和拓銷繳出亮麗成績單，也共同推動減碳、低碳發展。
林全能表示，政府推出相關技術和補助企業低碳發展，尤其特別編列疫後特別預算，以協助中小企業、製造業，希望中心廠和供應鏈一起合作，透過「以大帶小」方式達成低碳目標。
「2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會」與會業界人士，包含IPO Forum國際夥伴聯誼會會長廖仁祥、TEEMA台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽，兩人皆強調「以大帶小」重要性，廖仁祥指出，台灣的電子資訊產業很大、也很緊密，加上外商及國際客戶重視，台灣本地中心廠和供應鏈須一起做到低碳轉型，落實「節能、減廢、低碳」。
童子賢致詞則表示，低碳轉型不能仰賴單一能源，他強調，除了能源須「黃金組合」，工業、建築和消費方式等皆會影響低碳化進展，壓低各方面的碳排很重要。
為達成2050淨零轉型，經濟部表示，今天號近20家國內外供應鏈夥伴，包含宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、微軟等電子資訊品牌業者，與鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、光寶等電子代工服務（EMS）大廠，共同宣誓攜手減碳，推動台灣持續扮演全球資通重要角色。（編輯：楊凱翔）1120516