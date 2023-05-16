挖呀挖老師爆紅惹醜聞！直播淚崩關抖內 醫師教3招「搞定壓力」
中國湖北黃姓幼教老師在抖音教孩童唱《小小花園》，清新顏值加上洗腦歌詞一夕走紅，被封為「挖呀挖老師」，3場直播的斗內金額賺了200萬人民幣（約新台幣885萬），粉絲更突破700萬，不過隨之而來的卻是各種整容、過度修圖等負面消息爆出，讓她在直播中淚崩，面對突如其來的高度關注，精神科醫師認為，「適時關閉社群，遠離壓力來源，並尋求知心好友的協助」是紓解壓力的重要方式，網路世代的高曝光度就連根本不想紅的一般民眾都可能遭受波及，冷靜處理不要沈溺在一時高亢的情緒中，才是維持正常生活的必要動作。
記者張志浩/綜合報導
開業精神科醫師楊聰財表示，當人體因為外界影響感到壓力感，會導致壓力賀爾蒙「可體松」分泌增多，進而導致免疫系統、心臟系統、記憶系統、腸胃道系統被干擾，連鎖反應之下平常的生活狀態就會完全失序，且過度壓力還會導致血清素、多巴胺等濃度降低，因此除了生活品質變差，過度負面的情緒也將接踵而來。
林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘則提及，網路世代的霸凌、高討論層出不窮也難以避免，若本身就想紅的人，自然要做好面對壓力的心理準備，而意外爆紅的一般人，應在適當的時機點去無視他人想法、關閉社群媒體，並尋求周遭親友的意見支持，而不是對素味平生的網友片面評論鑽牛角尖，越接觸只會越難過。
楊聰財也說，總體來說，面對壓力應「做好心理準備」、「不要過度在意」、「尋求信任的好友協助」，平時維持良好、定期的運動習慣也相當重要，若應爭議或爆紅事件導致睡眠無法長期維持6至8小時，甚至出現傷害自己、想用極端手段證明自己的念頭時，就應就醫尋求專業人士協助。
張家銘最後強調，網路的高自由度，讓所有人幾乎都能在各平台暢所欲言，但就算如此，民眾也因將心比心，給予公眾人物們一些空間，在無法得知整起事件的全貌時，保持理性的溝通與交換意見，讓自己不要成為壓垮一個人的最後一根稻草。