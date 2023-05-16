台大醫院雲林分院與仁德醫專攜手育才 打造醫護黃金陣容

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台大醫院雲林分院深耕在地19個年頭，是該地唯一通過「區域教學醫院」評鑑之醫院，其突破醫療資源的缺乏，為滿足在地醫療需求陸續成立「婦幼醫學中心」、「國際醫療中心」、「精準醫學中心」、「小腦研究中心」及「高齡醫學長照中心」等多個特色醫療中心，有效提升急重症救治的能力。近年來，更善用智慧遠距醫療於周產期照護網路服務，榮獲「亞太暨台灣永續行動獎」銀牌獎及SNQ國家品質標章認證。在社區服務上，阿波羅計畫從遠距營養、多重用藥指導等介入措施深入社區，完善長者健康促進。
院長馬惠明表示，院方以病患為中心，堅持有溫度、高品質、兼具安全和價值的醫療。此次與仁德醫專合作，透過一醫一校資源整合共享，活絡教育學術交流，是與醫療夥伴共創價值，未來具體在護理、復健科、醫事檢驗、視光學、口腔衛生等領域，培育優秀醫護及其他專門醫事職業人才，提升在地醫療品質照護，全方位地推動「攬才、育才、留才」的各種計畫。
仁德醫專是所兼具生老病死、關照全人照護的特色專校，其教學品保榮獲教育部委託高等教育評鑑中心最高榮譽六年，學生創意巧思屢獲國內、外創新發明金獎肯定。甫出爐的112年度國家專技高等考試，醫事檢驗科楊昊榮獲全國第二名佳績，歷屆學生在校方嚴管勤教下，國家專技高等考試成果不亞於大學。
校長黃柏翔指出，學校目前與77家醫院結盟，進行臨床實習、五專展翅計畫，協助學生安心就學，接軌就業。學生浸潤在醫療場域的學習，對深化專業及職業角色的認同，至關重要。近年學校著力於人工智慧、醫療科技乃至創新創意創業的課程，以回應時代脈動。