輔導選手轉工程師遭嗆「騙局」　體育署：除媒合還有職業訓練

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徐正賢在臉書砲轟此舉是浪費人才，體育署花錢讓大學做專案、輔導一個大學畢業生，透過正常面試管道就能錄取的工作，恐怕是有高官列管KPI要基層執行，恰好要輔導優秀運動員就業，半導體又缺工，相關人員卻把2件事整併，「根本就是騙局」。
黃國書今天在立法院質詢時提到，體育署輔導運動選手從事半導體產業，計畫良善、是好意，但遭體育界人士質疑，目前半導體產業缺工、技術員只要高中職畢業就能應徵，大學體育系畢業的學生，應徵就能上的機率很高，且運動員自行就能應徵，根本不須政府介入輔導，質疑1400多萬預算到底花在哪裡？
鄭世忠回應，該計畫主要是提供職涯管道給績優運動員，不代表體育署不重視運動產業或運動員專業；另外，高雄大學已攜手17所大學、5家半導體公司執行相關計畫、願意投入媒合，該計畫除了媒合，還會以「先聘後訓」保證就業方式，協助培養運動員第2專長，讓運動員從技術員出發，接受2年在職訓練，考核通過即可晉升工程師或現場管理等職務，還會有導師進行生活、職場上的輔導。
他說，隔行如隔山，希望透過類似技職課程，在2年的訓練時間，提供相關專業知識，協助運動員更快、更能夠進入狀況，縮短日後升遷主管的期程，在職場上更順利。
教育部長潘文忠會前受訪則說，運動選手的職涯發展，體育署一直以支持多元發展的方向協助，有些選手退役後，轉任與原來專長有關，成為教練或從事體育事業，也有一些轉往其他企業、職涯發展；教育部及體育署在試辦計畫中，會持續聽取運動選手對職涯發展的回饋意見，協助績優運動選手退役後有最好的職涯接續發展。