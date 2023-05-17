《LUNA永恆月之國》上線！「林襄陪玩」送iPhone 玩家湧入抽一波
由星宿科技代理發行、知名啦啦隊女神林襄代言的韓國國民級手遊《LUNA：永恆月之國》，今（17）日在App Store、Google Play與PC等多平台上線，上線短短幾個小時，《LUNA：永恆月之國》就登上app store的熱門遊戲第一名，官方表示，玩家現在只要立即加入遊戲，就會送代言人「林襄」的同款時裝，並在臉書粉專的加碼活動，抽出最大獎iPhone14 Pro，一早玩家們就紛紛湧入留言區試試手氣。
記者張志浩/綜合報導
《LUNA：永恆月之國》獲韓國《LUNA》IP正版授權，原作是一款開放世界手機遊戲，遊戲採用童話風全3D美術， 呈現可愛百變的角色造型，讓玩家扮演冒險者探索世界，《LUNA：永恆月之國》則是將經典可愛風格復刻，並以全新3D渲染技術優化地圖與場景呈現，日前舉辦事前預約活動，短短兩週就已突破50萬人登記成為國民。
此次《LUNA：永恆月之國》邀請林襄化身為「國民學妹」參與代言，官方指出，只要在活動期間加入遊戲，就可獲得「林襄」同款月之女神時裝、經典黃色小雞時裝，以及「綁晶尋寶券」最高 3000 抽，還有機會解鎖絕版寵物、變身和坐騎。
此外，為了慶祝開服，官方表示會再送3000抽，讓玩家獲得超強的坐騎、寵物，讓角色實力大躍進，即日起截至下週三（5/24），《LUNA：永恆月之國》官方粉絲專頁也會舉辦社群活動，並抽出iPhone14 Pro、MyCard5000點、藍色大地禮包、AirPods pro等大獎，詳情可至官方粉專查看。