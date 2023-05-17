獨／Uber國道鬼切撞賓利！悲扛300萬維修費　達人3招免賠到脫褲子

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蔡至兼說，從影片中可見肇事Uber沒打方向燈就變換車道，已明顯違規，提醒駕駛雖然現在都有盲區偵測等駕駛輔助，但變換車道前不要只注意前方，也要轉頭看看兩側後視鏡，確認後方沒有來車再切換。
此外，遭撞的白色賓利雖然新車價高達1180萬元，但低調的外型對一般民眾而言，乍看可能只覺得它是輛普通的車。蔡至兼說，一般民眾對車子品牌的認知度，對於賓士、BMW或是外型明顯的超跑較了解，但對低調如賓利、瑪莎拉蒂等車輛的識別不高，有必要多加強對名車的意識感。
除要遠離名車、超跑外，蔡至兼也提醒，還要和電動車保持安全距離，尤其是特斯拉新上市的Model S Plaid、Model X Plaid，「撞到都會很慘」，見到前後左右有上述這些「移動豪宅」、電動車時，切記要提高警覺、保持安全距離。
至於200到300萬元維修費該怎麼賠？陳姓資深產險業者接受《NOWnews今日新聞》時，建議駕駛人投保有「撞到超跑護身符」之稱、別名「超跑險」的「超額責任險」，是第三人責任險的附加保險，主要的功能是補足「強制責任險」只賠人，及「第三人責任險」不夠賠的部分。
她指出，目前民眾對超額險接受度愈來愈高，以個人承保案件來看，有七至八成投保第三人責任險的人會加保超額險，平均投保額度落在500萬元，而業者目前超額險最高額度有到2000萬元。
以35歲男性、3年未肇事條件進行網路試算，投保500萬超額險年保費約在5000元以內、1000萬保額費用在6000元以內、2000萬保額的保費則在7000元以內。但若投保者是職業司機保費會較一般人高出許多，詳細保費仍需視投保條件及各業者評估而異。