名家論壇》黃至堯／畢業不難，求職越來越難！

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好好思考你的職業生涯
在尋找工作前，需先思考一下你的職業生涯目標和方向。了解你的興趣、熱情、專業技能跟價值觀等個人需求，以確定哪些方向跟工作最符合你自己。這樣可以讓你有一個明確的方向，更容易找到適合的工作機會。
認真準備履歷和求職信
切記一成不變的履歷，HR已經看到不要看了，如何提供一份“量身訂製”的履歷和求職信能夠讓你脫穎而出，爭取一個展現自己的機會。確保它們清晰、有特色、有組織、沒有錯誤。為你感興趣的每一份工作機會，定制你的履歷和求職信，把求職當作一個提案來準備，成功的機會自然比較大。
嘗試建立你的人脈網絡
人脈對於找工作非常重要，每個人都有人脈資源，關鍵是人脈存摺當中有沒有存錢?你的人脈資源包括了：職場前輩、實習的主管、老師、同學、同事、朋友和親人長輩的資源。這些人都有機會推薦你更多的資源，進一步引薦你的工作機會。
通過角色扮演準備面試
確保你花足夠的時間，仔細研究你要面試公司的相關訊息和你所應徵職位的工作內容，正式面試之前請務必找人跟你通過角色扮演演練一下，你的面試技巧將很大的影響了你的面試結果。要知道能夠有面試的機會你已經成功了一半，因此務必認真準備每一場面試，不要浪費每一次面試的機會。
持續保持積極的心態
因為大環境的不確定性，找工作越來越難。求職將會是一個漫長且具有挑戰的過程，保持積極的心態對每位新鮮人來說都很關鍵。通過一次次的面試學習如何更好的展現自己的能力和價值。把每一次面試都當成“模擬考試”，調整心態，從面試中發現自己的強項跟弱點，適當地做出調整讓自己越來越好！
強化人際溝通力
海博教育文化協會創辦人安東尼是我認識的朋友中很有人緣的一個人，安東尼強調想讓自己快速融入群體交到朋友，首先一定要讓對方覺得跟你聊天是愉快的，這需要刻意讓自己多元涉略，無論是趨勢、新聞、閱讀、藝術、休閒…持續學習吸收新知，安東尼建議一定要多跟比自己強大的人交流，一定會有意想不到的收穫！
進入職場後，你會遇到各種各樣的人和情況。有些人非常友善，有些人則會讓你感到沮喪。無論什麼情況，記住要保持冷靜和專業，遇到任何不如意先做三次的深呼吸。學會與他人溝通、合作和解決問題，是非常重要的技能。
最後，我想分享一個職場小的秘訣，我的父親從小就教我吃虧就是占便宜！類似簡單的一句話，卻讓我在職場一路上遇到貴人，受用不盡。多微笑，多聆聽，多吃虧，肯定可以讓你成為職場最受歡迎的新鮮人。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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