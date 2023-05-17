贏過歐陽娜娜！最美星二代辣曬螞蟻腰、鉛筆腿 突崩潰痛哭
贏過歐陽娜娜成為「最美星二代」的韓菲，近來推出新歌〈煙花雨〉，在MV中，韓菲狂飆演技，哭得梨花帶雨，讓人心疼，但也不忘給粉絲福利，穿著露肚上衣、短裙，秀出螞蟻腰與鉛筆腿。此外，韓菲還驚喜公布了自己的IG小帳，「歡迎大家來韓菲私密小天地逛逛！」
記者吳雨婕/綜合報導
韓菲在人生首支歌曲MV 〈煙花雨〉單獨演出，除了發揮演技詮釋一個人旅行的浪漫及甘苦，更把一個人獨自離開家鄉去探索新城市的心境轉變發揮到位，當中一場看著煙花流淚的內心戲，更讓韓菲演技大爆發，眼淚、鼻涕狂流，讓她看到成品後，尷尬到不忍直視。此外，韓菲在MV中還化身最美樂團主唱，頂著低溫，身穿露肚上衣、短裙，辣曬細腰、美腿，她笑說：「拍攝的時候真的很努力讓自己不要發抖，甚至後來還在衣服裡面貼了暖暖包。」
事實上，20歲還沒談過戀愛的韓菲，坦言自己寫歌靈感大多來自於電影及各類書籍而來，〈煙花雨〉這首歌正是她看完電影後自己得到靈感，然後取歌名並寫下歌詞，她還透露自己有個名為「我不是韓菲」的IG小帳，專門經營觀影、看書心得，每一篇PO文都是她親筆寫下的文字，除了透過手寫筆記在社群平台上與網友討論對作品的看法外，更紀錄了許多她自言自語的日常，儼然把這個社群當成讀書會來經營的韓菲笑說：「歡迎大家來韓菲私密小天地逛逛！」