身分證拿出！36年出生、36歲或連號36 每人3600元入住秧悦美地
君達集團在花蓮吉安生根、成立36周年，旗下秧悦美地度假酒店，推出最狂慶祝活動，只要身分上，幸運數字有「36」就能享住宿優惠。自5月18日起至6月底止，只要民國76年生(即36歲)或幸運數字有「36」者，如民國36年出生者或身分證字號有36連號者等，甚至穿36號球衣也可，享專屬住宿優惠，每人、每晚只要3,600元（兩人成行）就可輕鬆入住薄荷豪華客房（原價11,000+10%），含精緻早餐及免費招待兩杯SOL BAR飲品。
記者葉盛耀/綜合報導
秧悦美地周年慶專屬住宿專案，只要透過客服電話、Facebook官方帳號、Line預定住房，即可享有水景薰衣草卡班納套房雙人二泊五食優惠價28,800元(原價49,800元)，含四客早餐、兩客格雅雞香草火鍋、兩客精緻晚餐、兩客迷迭香鬆餅下午茶、兩杯SOL BAR飲品、雙人芳療瑜珈、有機愛玉DIY及有機香草包DIY各兩份。
活動期間入住秧悦美度假酒店，不分房型，每房提供住宿抽獎券乙張，可至精品館抽獎乙次，獎項以草繹洗沐用品為主。旅客在住宿期間於館內消費累積滿3,600元，並於酒店的Facebook或IG粉絲專頁首頁按讚及打卡，即贈一張抽獎券，獎品包括富里米、價值4500元的膳魔師英倫時尚風不鏽鋼電水壺等，更有機會獲得價值11,000元的薄荷豪華客房一晚(兩人同行含早餐)等豐富大獎。
國泰飯店觀光事業旗下AMAZZING CLUB滿意客逢6周年，和逸飯店．台南西門館，即日起至6月底，也推出入住舒適客房平日連續兩晚(即不含週五、週六，以及連續假期)只要6000元，但每日限量10間。