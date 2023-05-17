民進黨拿詐騙梗圖酸郭台銘 邱顯智批：中二幼稚當有趣
國民黨今天(17日)提名新北市長侯友宜參選總統，原先有意爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘也在臉書祝賀。不過，民進黨官方Instagram貼出諷刺文、拿詐騙簡訊做梗圖，民進黨立委林楚茵表示，「阿銘要來找本席陳情嗎？」時代力量立委邱顯智則批評，執政者缺乏自覺到跟風做梗圖，「民進黨的造浪者，成熟點，別忘了你們已經執政7年！」
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國民黨今天下午徵召侯友宜選總統，民進黨官方Instagram隨後貼出自製哽圖，內容模仿常見的詐騙簡訊格式，「★選總統★【保證提名】【絕對保密】【免繳信用貸款】Line：KMTliar朱先生 0857087087」，內文寫道，「郭台銘是不是有收到這封簡訊？你好像被詐騙了」、可憐郭董人財兩失，下次記得撥打165反詐騙電話，政府已經推動「打詐國家隊」全力加強識詐宣導，希望全體國人都能提高警覺，相互提醒，慎防被騙。
對此，林楚茵透過臉書酸說，她正在審查打詐法案，「阿銘要來找本席陳情嗎？台灣好聲茵，為『銘』發聲！」
「打詐不力，還拿詐騙簡訊做梗圖，執政7年，中二不改幼稚當有趣！」邱顯智批評，詐騙簡訊氾濫到變成梗，是人民苦中作樂，打詐成績單慘不忍睹，執政者卻缺乏自覺到跟風做梗圖，「民進黨的造浪者，成熟點，別忘了你們已經執政7年！」
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