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六月喝醉接吻李易擦愛火！突爆「他不是我的菜」婚姻現況曝光

▲ 六月在節目中大聊與李易的愛情故事。（圖／TVBS提供）
▲ 六月在節目中大聊與李易的愛情故事。（圖／TVBS提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人六月（蔡君茹）與Dora（謝雨芝）近日上節目《女人我最大》宣傳新戲《親愛壞蛋》，唐綺陽老師也帶來心理測驗與大家聊聊在愛情中誰是戀愛腦，六月開玩笑自嘲「沒眼光」，還說：「李易一直都不是我的菜，我現在47歲了，還在幻想我能『死會被活標』呢！我就是親愛壞蛋！」此話一出差點嚇壞現場所有人，事實上，六月的感情生活非常甜蜜，她也分享與李易相識的有趣愛情故事，其實是因為喝醉接吻擦出愛火。

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▲六月（左）Dora（右）宣傳新戲《親愛壞蛋》。（圖／TVBS提供）
▲六月（左）Dora（右）宣傳新戲《親愛壞蛋》。（圖／TVBS提供）
六月與李易兩人相處融洽且甜蜜，堪稱演藝圈的幸福典範，六月雖然喊著李易一直都不是她的菜，但李易反而自認是六月交過最帥的男友，六月透露：「我跟李易曾經同公司五年都沒什麼交集，是有次相約喝酒，最後兩人喝醉就接了吻，但之後一直都沒有聯絡，反而是半年後常一起去教會，有了共通話題才開始約會，不到三個月他就向我求婚了。」她又補充：「我其實是希望嫁個話少的男人」引起現場大笑。

▲李易和六月結婚後育有一子一女。（圖／翻攝自李易臉書）
▲李易（右）和六月（左）結婚後育有一子一女。（圖／翻攝自李易臉書）
來賓王碩瀚在節目中分享與同齡層女生交往的困擾經驗，六月也鼓勵他找姊姊交往，此時主持人藍心湄積極推薦人選：「她很溫柔，輕聲細語沒發過脾氣，酒品酒量超好，很少買東西，但一買不是車子就是房子」所有來賓驚呼不斷，沒想到藍心湄講的竟然是凍齡美女陳美鳳。

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