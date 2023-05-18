超狂！在64年歷史吊橋吃飯 君品Collection集6家原民業者推晚宴
君品Collection旗下紅葉谷綠能溫泉園區6月30日至7月2日僅3天，推出「呦呦森谷吊橋宴」，將破天荒地選在有著64年歷史的台東鹿鳴吊橋舉行大地餐桌活動，並結合6家當地的原民夥伴，運用食材、餐具零浪費的永續理念，打造出一道道能傳遞記憶與部落文化的特色佳餚，透過沈浸式的互動體驗來傳遞部落文化，感受台東慢食文化的精髓。老爺酒店集團則以「城市逆行」為題，攜手金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒等8位名人，推出老爺式旅行。
記者葉盛耀/綜合報導
吊橋宴將完整呈現台東傳統的原住民飲食文化，更在口味、擺盤設計上下足了功夫。君品Collection與6家在地原民夥伴、餐廳攜手合作，分別為延平鄉「山外山傳奇」、「台東烏尼囊多元文化工作坊」、「走一趟布農孩子的遊樂場」、「卡那歲工作坊」、「蕎仁美部落廚房」、和台東市的「M’Loma」，循著過去在米其林三星頤宮中餐廳的「Bintuhan 慢食尋星」客座交流經驗，將菜單重新設計與增加創意菜色，在6月30日起於鹿鳴吊橋上辦理連續三天的封橋晚宴。
「呦呦森谷吊橋宴」在開餐前將進行感謝天地、感謝祖靈的儀式，以母語向天、地、祖靈打招呼，告知來意，希望庇護眾人旅途平安。菜色將有炸溪蝦、炸野菜、烤鹹豬肉片等特色原住民料理，並用上油芒、龍葵、刺莧、箭筍、蕗蕎等多種原住民特有食材。吊橋宴約8道菜式，每人售價2000+10％元，每日限100名。
獨特的沉浸式體驗旅遊活動還有老爺酒店集團，今年特別以「城市逆行」為題，攜手金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒、霞海城隍廟管理人陳文文、北投文史工作者楊燁、小智研發執行長暨創辦人黃謙智、藝術經紀人黃米露、全美戲院第三代吳堉田、金魚。厝邊主理人彭仁鴻及台東在地畫家孫傳莉等8位名人，共同推薦兼具深度人文與趣味感動的老爺私房遊程。即日起「老爺式旅行」專案於老爺酒店官網獨家販售，住宿搭配獨家遊程，雙人成行每晚只要2,699元起，再加贈老爺式旅行限量地景刮畫。