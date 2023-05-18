小一女童書包傳怪聲！打開裝著「4月大弟弟」 老師一問當場爆哭
法務部矯正署勵志中學成立「勵志夢想學院」，昨（17日）請來17歲女學員分享成長歷程，女學員透露，自己讀國小一年級時，因為家裡沒大人，只好把4個月大的弟「裝進書包」，並牽著2歲弟弟一起上學，後來老師聽到書包有怪聲，才發現驚人真相。之後三姊弟被社會局安排在不同寄養家庭，從此失聯，這些年來一直惦記兩個弟弟的下落。悲慘身世曝光後，法務部長蔡清祥當場允諾，答應幫少女找回兩個弟弟。
記者黃韻文/綜合報導
勵志中學校長林家如昨（17日）赴法務部參加例行記者會，並於會中表示，該名17歲少女的家庭不完整，但為了不和弟弟們分開，只要遇到家訪，都會告訴社工「家長在家」，但其實家裡並沒有大人在。而她就讀小學一年級時，擔心去上學時，弟弟在家有危險，只好把才4個月大的弟弟「裝進書包」，再牽著年僅兩歲的弟弟一起到校。
直到上課時，老師發現女童的書包竟然發出怪聲，打開書包查看才驚見裝了4個月大的嬰兒，在搞清楚狀況後，更讓老師當場爆哭。當時在社會局介入之下，姊弟三人被安置在不同的寄養家庭，從此失聯。雖然少女已平安長大，但至今仍十分掛心弟弟。而在台下的法務部長蔡清祥在聽聞過程後，也隨即上台承諾幫她尋親、找到兩個弟弟，現場氛圍感動不少人。