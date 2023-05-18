南部親子住宿｜球池遊戲室、兒童賽車場、繽紛積木樂園，推薦南台灣6間超讚的親子住宿

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圖／@toko_travelling
台南的「夏都城旅安平館」有多達 200 坪的親子共遊空間「城嬉・Fun空間」，挑高兩層樓、叢林風格的遊戲區內有溜滑梯、球池、玩具等，可以讓孩子們盡情玩耍。如果是年紀比較大一點的小孩，也可以帶他們到城嬉・Fun空間的電競室內玩遊戲，簡直就是大小朋友的遊戲天堂。
圖／@vanessaliu2021 圖／@toko_travelling
地址：台南市南區新建路47號
聯絡電話：06-292-4567
夏都城旅安平館 臉書專頁
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親子住宿推薦2：台南 胖蝸牛親子民宿
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位於台南安平的胖蝸牛親子民宿有風格多樣的溜滑梯主題房型，高質感的房間布置讓大人在此好好放鬆、休息，小孩可以在房間內自由玩耍，飯店還有準備小朋友所需的備品可供使用，帶著孩子們一起出遊的家庭可以安心入住，享受假期。
圖／@naomi.wen629
地址：台南市安平區州平二街15號
聯絡電話：0921-450-212
胖蝸牛親子民宿 臉書專頁
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親子住宿推薦3：嘉義 棒棒積木飯店（積木館、親子館）
圖／@yu_ting_shotting
以積木為主題的棒棒積木飯店共有積木館和親子館，積木館有兒童發光積木遊戲室和發光積木走廊，親子館則是有兒童電動小車專屬跑道，每間飯店內還有專屬車庫、電動小車，如果孩子喜歡車子的話一定不要錯過。另外，還有「棒棒鯨奇樂園」可以讓孩子享受到各式遊樂設施，一入園就能夠玩上一整天。
圖／@yu_ting_shotting
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地址：嘉義縣太保市太子大道223號
聯絡電話：05-362-3223
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親子住宿推薦4：高雄 華園大飯店 草衙館
圖／@jblittlefamily
華園大飯店草衙館就位於高雄知名景點 SKM PARK 和鈴鹿賽道樂園附近，走路五分鐘就能夠抵達捷運草衙站，可以帶著孩子們一起搭捷運旅行。飯店結合了機場、捷運、賽車等元素，有賽車、航空、港灣、捷運等親子套房，飯店內還有室內、戶外的兒童遊戲區能與孩子同樂。
圖／@jblittlefamily圖／@burger_riceball_travel
地址：高雄市前鎮區中安路1號
聯絡電話： 07-956-0555
華園大飯店-草衙館 臉書專頁
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親子住宿推薦5：高雄 秝芯旅店駁二愛河館
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秝芯旅店駁二愛河館的交通位置方便，步行 10 分鐘以內就可以抵達愛河、駁二藝術特區和捷運鹽埕埔站。飯店牆上的可愛又充滿童趣的插畫相當吸睛，就像是住進了繪本的世界。飯店內還有 XBOX 遊戲室和體感互動遊具「森秝奇境」，在回到飯店之後，也有許多娛樂設施讓小孩玩耍。
圖／@shanna.travelife 圖／@dancegirlmoon
地址：高雄市鹽埕區五福四路67號
聯絡電話： 07-521-9666
高雄秝芯旅店駁二愛河館 臉書專頁
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親子住宿推薦6：墾丁 悠活渡假村
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到了墾丁，除了可以帶家人們到海邊玩沙看海，也可以選一間能夠放鬆、度假的飯店享受假期。悠活渡假村有許多不同主題的家庭房，一家大小入住，還可以在渡假村內體驗豐富水陸設施，像是滑水道、懶人河等，還有適合年紀比較小的兒童池等，就像是來到了水上遊樂園一樣可以玩得盡興。
圖／@penguin_7673 圖／@penguin_7673
地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號
聯絡電話：08-886-9999
墾丁悠活渡假村 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 南部親子住宿｜球池遊戲室、兒童賽車場、繽紛積木樂園，推薦南台灣6間超讚的親子住宿
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