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南部親子住宿｜球池遊戲室、兒童賽車場、繽紛積木樂園，推薦南台灣6間超讚的親子住宿

南部親子住宿｜球池遊戲室、兒童賽車場、繽紛積木樂園，推薦南台灣6間超讚的親子住宿
南部親子住宿｜球池遊戲室、兒童賽車場、繽紛積木樂園，推薦南台灣6間超讚的親子住宿

ReadyGo

帶著孩子一起出遊，除了找尋適合親子住宿的房型之外，飯店內部的遊樂設施和布置設計都是需要列入親子住宿考量的因素之一。如果剛好有計劃到台灣南部來趟親子行，不妨參考本文介紹的這 6 間適合親子住宿的飯店、民宿。不僅親子景點，讓親子住宿都能和孩子一起留下美好的家庭回憶！

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親子住宿推薦1：台南 夏都城旅安平館

夏都城旅安平館
夏都城旅安平館
圖／@toko_travelling

台南的「夏都城旅安平館」有多達 200 坪的親子共遊空間「城嬉・Fun空間」，挑高兩層樓、叢林風格的遊戲區內有溜滑梯、球池、玩具等，可以讓孩子們盡情玩耍。如果是年紀比較大一點的小孩，也可以帶他們到城嬉・Fun空間的電競室內玩遊戲，簡直就是大小朋友的遊戲天堂。

夏都城旅安平館
夏都城旅安平館
圖／@vanessaliu2021
夏都城旅安平館
夏都城旅安平館
圖／@toko_travelling

地址：台南市南區新建路47號

聯絡電話：06-292-4567

夏都城旅安平館 臉書專頁

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親子住宿推薦2：台南 胖蝸牛親子民宿

胖蝸牛民宿
胖蝸牛民宿
圖／@naomi.wen629

位於台南安平的胖蝸牛親子民宿有風格多樣的溜滑梯主題房型，高質感的房間布置讓大人在此好好放鬆、休息，小孩可以在房間內自由玩耍，飯店還有準備小朋友所需的備品可供使用，帶著孩子們一起出遊的家庭可以安心入住，享受假期。

胖蝸牛民宿
胖蝸牛民宿
圖／@naomi.wen629

地址：台南市安平區州平二街15號

聯絡電話：0921-450-212

胖蝸牛親子民宿 臉書專頁

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親子住宿推薦3：嘉義 棒棒積木飯店（積木館、親子館）

棒棒積木飯店
棒棒積木飯店
圖／@yu_ting_shotting

以積木為主題的棒棒積木飯店共有積木館和親子館，積木館有兒童發光積木遊戲室和發光積木走廊，親子館則是有兒童電動小車專屬跑道，每間飯店內還有專屬車庫、電動小車，如果孩子喜歡車子的話一定不要錯過。另外，還有「棒棒鯨奇樂園」可以讓孩子享受到各式遊樂設施，一入園就能夠玩上一整天。

棒棒積木飯店
棒棒積木飯店
圖／@yu_ting_shotting

棒棒積木飯店
棒棒積木飯店
圖／@celia.c_life

地址：嘉義縣太保市太子大道223號

聯絡電話：05-362-3223

棒棒積木飯店 臉書專頁

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親子住宿推薦4：高雄 華園大飯店 草衙館

華園大飯店-草衙館
華園大飯店-草衙館
圖／@jblittlefamily

華園大飯店草衙館就位於高雄知名景點 SKM PARK 和鈴鹿賽道樂園附近，走路五分鐘就能夠抵達捷運草衙站，可以帶著孩子們一起搭捷運旅行。飯店結合了機場、捷運、賽車等元素，有賽車、航空、港灣、捷運等親子套房，飯店內還有室內、戶外的兒童遊戲區能與孩子同樂。

華園大飯店-草衙館
華園大飯店-草衙館
圖／@jblittlefamily
華園大飯店-草衙館
華園大飯店-草衙館
圖／@burger_riceball_travel

地址：高雄市前鎮區中安路1號

聯絡電話： 07-956-0555

華園大飯店-草衙館 臉書專頁

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親子住宿推薦5：高雄 秝芯旅店駁二愛河館

圖／@shanna.travelife

秝芯旅店駁二愛河館的交通位置方便，步行 10 分鐘以內就可以抵達愛河、駁二藝術特區和捷運鹽埕埔站。飯店牆上的可愛又充滿童趣的插畫相當吸睛，就像是住進了繪本的世界。飯店內還有 XBOX 遊戲室和體感互動遊具「森秝奇境」，在回到飯店之後，也有許多娛樂設施讓小孩玩耍。

圖／@shanna.travelife
高雄秝芯旅店駁二愛河館
高雄秝芯旅店駁二愛河館
圖／@dancegirlmoon

地址：高雄市鹽埕區五福四路67號

聯絡電話： 07-521-9666

高雄秝芯旅店駁二愛河館 臉書專頁

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親子住宿推薦6：墾丁 悠活渡假村

悠活度假村
悠活度假村
圖／@penguin_7673

到了墾丁，除了可以帶家人們到海邊玩沙看海，也可以選一間能夠放鬆、度假的飯店享受假期。悠活渡假村有許多不同主題的家庭房，一家大小入住，還可以在渡假村內體驗豐富水陸設施，像是滑水道、懶人河等，還有適合年紀比較小的兒童池等，就像是來到了水上遊樂園一樣可以玩得盡興。

悠活度假村
悠活度假村
圖／@penguin_7673
悠活度假村
悠活度假村
圖／@penguin_7673

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

聯絡電話：08-886-9999

墾丁悠活渡假村 臉書專頁

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原文出處 : ReadyGo 南部親子住宿｜球池遊戲室、兒童賽車場、繽紛積木樂園，推薦南台灣6間超讚的親子住宿

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