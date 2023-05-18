新加坡旅遊｜帶孩子探索新加坡！告訴你7個最受歡迎的新加坡旅遊親子景點

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冰淇淋博物館 圖片來源/ IG@thehkcouple
從紐約開始風靡全美的冰淇淋博物館在新加坡也有啦！2021年新開幕的新加坡冰淇淋博物館是新加坡旅遊一個絕對不能錯過的景點，這裡結合了學習和娛樂，讓你和家人度過一個甜蜜的冒險之旅。以粉紅色為主色調的冰淇淋博物館，共有14個特色主題展區，每個角落都充滿了繽紛歡樂的氛圍！除了有好玩有趣的設計外，還能帶你和孩子一起認識冰淇淋的發展和歷史，讓你成為冰淇淋的小專家。更棒的是，這裡還有各種口味的冰淇淋吃到飽，從經典口味到創新口味應有盡有，讓你和孩子不只是在玩樂中學習，還能享受美食，一起度過這個充滿甜蜜和驚喜的旅程。
冰淇淋博物館 Museum of Ice Cream
地址：100 Loewen Road, Dempsey, Singapore
營業時間：週四到週日10：00 – 22：00
冰淇淋博物館購票
新加坡旅遊親子景點：夜間動物園
夜間動物園 圖片來源 / @ReadyGo
你是不是也曾好奇夜幕低垂時動物們在做什麼呢？有這樣好奇心的你絕對不能錯過新加坡的夜間動物園。晚上七點才開放的夜間動物園，讓你可以在星空下和動物們互動，體驗不同於白天的動物世界，這裡是夜行動物們當道的地方。除了坐遊園車看自由活動的動物們外，新加坡夜間動物園還提供了很多特別的有趣活動，像是露天劇場表演和部落火舞表演，還可以和動物近距離互動，感受牠們的溫柔和可愛，同時也可以探索這個神秘而充滿活力的夜晚世界。這趟新加坡旅遊就帶著孩子一起來到夜間動物園體驗難忘的夜晚吧！
夜間動物園 Night Safari
地址：80 Mandai Lake Road, Singapore
營業時間：每日19：15 – 00：00
夜間動物園購票
新加坡旅遊親子景點：環球影城
環球影城 圖片來源/ @ReadyGo
想讓孩子好好放電的你絕對不能錯過新加坡環球影城，這裡擁有許多精彩的遊樂設施、表演和活動，讓你和家人一起體驗熱情洋溢的電影世界。環球影城有不少適合親子遊玩的設施，像是小小兵園區和史瑞克主題區等等，這些遊樂設施都非常適合小朋友體驗，讓他們可以充分發揮想像力和創造力，享受快樂的時光。除此之外，環球影城還有許多美食餐廳和紀念品商店，讓你可以為這趟新加坡旅遊留下更多回憶，如果還沒規劃好日期的話不妨選擇節慶時間來到這裡，每到節日環球影城總會舉辦許多特別的慶祝活動，讓你和家人可以在節日氣氛中體驗更多的樂趣。
環球影城
地址：8 Sentosa Gateway, Singapore
營業時間：11：00 – 18：00
環球影城門票
新加坡旅遊親子景點：河川生態園
河川生態園 圖片來源/ IG@tss.sharon___
想帶孩子更認識生態嗎？到新加坡旅遊可以選擇四大動物園之一的河川生態園。新加坡河川生態園裡展示了新加坡的河川生態系統和生物多樣性，整個園區就像是濃縮版的亞馬遜雨林，讓你和家人可以深入了解自然環境和生物生態，同時也可以享受到非常有趣的互動體驗。園區內也規劃了兩種遊船，可以選擇搭乘「Wild Amazonia」進到森林裡，或是「Reservoir Cruise」繞行景觀河道。整體而言，新加坡河川生態館是一個非常適合親子旅遊的地方，可以讓你和孩子在深入了解自然環境的同時，也可以享受到遊玩的樂趣。
河川生態園 River Wonders
地址：80 Mandai Lake Road, Singapore
營業時間：每日 10：00 – 19：00
河川生態園門票
新加坡旅遊親子景點：SEA 海洋館
SEA 海洋館 圖片來源/ IG@shi_shi.com.tw
比起河川生態更喜歡海洋嗎？那麼位在聖淘沙的 SEA 海洋館就是你與孩子不能錯過的新加坡旅遊親子景點。這裡對於喜愛海洋生物和水族館的家庭來說，是個絕佳選擇。SEA 海洋館有許多活動和體驗，例如可以透過玻璃隧道觀察各種海洋生物在身邊游泳，也可以參加鯊魚餵食秀。除了近距離的欣賞這些海洋生物在水中悠游的模樣，這些生動有趣的活動絕對可以讓大小朋友都獲得樂趣與知識。來到 SEA 海洋館也別錯過他們的紀念品店，裡頭有著各種海洋生物的可愛玩偶，讓你這趟旅程不只是獲得知識與體驗，還能把這些回憶帶回家。
SEA 海洋館
地址：8 Sentosa Gateway, Singapore
營業時間：9：00 – 17：00
SEA 海洋館門票
新加坡旅遊親子景點：濱海灣天空樹
濱海灣天空樹 圖片來源/ IG@thehkcouple
濱海灣花園的天空樹可以說是新加坡旅遊最具代表性的地標之一，不僅是一座座的人工樹形建築，更是融合了自然、科技和藝術的文化地標。走上天空樹的空中走廊，可以讓你俯瞰整個濱海灣區的美景，包括濱海灣金沙、蘭花灣碼頭等地標建築，是拍照和欣賞城市美景的最佳地點。除此之外，來到濱海灣天空樹就不能錯過驚艷的夜間燈光秀。當夜幕降臨，整個天空樹會被精美的燈光裝置和音樂所包圍，打造出一個夢幻般的氛圍，讓你和家人可以享受到獨特的視聽盛宴。
濱海灣天空樹Super Tree
地址：18 Marina Gardens Dr, Singapore
營業時間：戶外區全日開放，燈光秀時間每晚19：45和20：45
新加坡旅遊親子景點：濱海灣雲霧林
濱海灣雲霧林 圖片來源/ IG@thehkcouple
濱海灣除了可以免費參觀的天空樹外，還有需要門票的室內展區。其中的雲霧林是新加坡獨一無二的自然擬真環境之一，讓你和家人可以在都市中體驗熱帶雨林的奇妙和神秘。進入到濱海灣雲霧林裡頭，你會被巨大的玻璃圓頂和高聳的樹木所包圍，仿佛置身於熱帶雨林之中。在這裡，你可以欣賞到一系列的自然景觀，如巨型瀑布、天然池塘和石灰岩峭壁等，讓你仿佛置身於真實的自然環境之中。這裡還有一些特色展覽，介紹了熱帶雨林生態系統和物種多樣性，讓你可以更深入地了解這個美麗而脆弱的自然環境。
濱海灣雲霧林
地址：18 Marina Gardens Dr, Singapore
營業時間：09：00 – 21：00 （最後入場時間：20：30）
濱海灣雲霧林門票
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原文出處 : ReadyGo 新加坡旅遊｜帶孩子探索新加坡！告訴你7個最受歡迎的新加坡旅遊親子景點
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