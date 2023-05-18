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台北美食｜中式簡餐搭配戚風蛋糕？挖掘捷運中山站咖啡廳「葛蕾絲咖啡館」獨特魅力

台北美食｜中式簡餐搭配戚風蛋糕？挖掘捷運中山站咖啡廳「葛蕾絲咖啡館」獨特魅力
台北美食｜中式簡餐搭配戚風蛋糕？挖掘捷運中山站咖啡廳「葛蕾絲咖啡館」獨特魅力

ReadyGo

台北捷運中山站人來人往，人氣美食眾多，無論平日或假日都很熱鬧，吸引眼球的網美餐廳更是一家接一家出現。不過，沉著不喧嘩的「葛蕾絲咖啡館」，則是低調地佇立在中山地下街R5出口附近，雖然沒有大排長龍的景象，但一推開門，才發現裡頭早已坐滿了人，也令人更加好奇究竟這家在捷運中山站美食站區的咖啡廳有何種魅力？

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溫馨舒適的喫茶店風

環顧店內，葛蕾絲咖啡館的座位分為吧台和兩人座位區，木質地板、略帶斑駁的木桌以及柔和舒服的燈光，呈現一股老派而溫馨的日式喫茶店風格。然而讓我驚喜的是，店家的餐點竟是中式料理！如果你是第一次造訪的客人，記得要先從店門外的小黑板看菜單，簡餐主要提供香煎鮭魚、宮保雞丁、鮮菇牛肉、左宗棠雞和京醬肉絲，並搭配配菜和湯品，味道雖不至於特別讓人眼睛一亮，但熟悉的家常味或許反而更對味。

台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡館
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡館
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

萬年不敗的中式簡餐

除了簡餐之外，葛蕾絲還提供義式咖啡、茶品、果汁、冰沙、三明治和手工餅乾、布丁等甜點，所以也很適合前來吃下午茶，度過無所事事的時光。而在葛蕾絲用餐，不難發現這裡的客群年齡層似乎偏高，因此一邊享用餐點的同時，一邊也會聽到此起彼落的閒話家常聲呢！

台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡館
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡館
圖／IG＠fishbonepicker

簡單卻不平凡的戚風蛋糕

吃完餐點之後，這一餐可還沒結束。附餐飲料可選擇咖啡、果汁或紅茶，而店員還會送上一塊戚風蛋糕，趕緊嚐一口他們家的戚風蛋糕，口感是柔軟且濕潤，再配上質地細膩的鮮奶油，更是錦上添花的美味！我也很喜歡葛蕾絲的黑咖啡，相當滑順好喝，推薦與戚風蛋糕一起品嘗，絕對是萬年不敗的滋味。

台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡館
台北老派餐廳｜葛蕾絲咖啡館
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

偷看了一下店家在臉書的簡介——「簡單不花俏的家常菜色，好吃的戚風蛋糕，細心沖泡的熱咖啡和紅茶」，說得沒錯！儘管沒有亮麗的裝潢，但整體而言樸實無華又平易近人，或許正是葛蕾絲多年來帶給客人的感受，難怪有許多忠實顧客願意一再造訪，細細品味一道道不耍花招，猶如端給自家人飽餐一頓的佳餚。

葛蕾絲咖啡館

  • 地址：台北市大同區南京西路18巷26之1號
  • 電話：02 2550 6381
  • 營業時間：11:30-21:00（週日公休）
  • Facebook：葛蕾絲咖啡館
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原文出處 : ReadyGo 台北美食｜中式簡餐搭配戚風蛋糕？挖掘捷運中山站咖啡廳「葛蕾絲咖啡館」獨特魅力

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