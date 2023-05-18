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環顧店內，葛蕾絲咖啡館的座位分為吧台和兩人座位區，木質地板、略帶斑駁的木桌以及柔和舒服的燈光，呈現一股老派而溫馨的日式喫茶店風格。然而讓我驚喜的是，店家的餐點竟是中式料理！如果你是第一次造訪的客人，記得要先從店門外的小黑板看菜單，簡餐主要提供香煎鮭魚、宮保雞丁、鮮菇牛肉、左宗棠雞和京醬肉絲，並搭配配菜和湯品，味道雖不至於特別讓人眼睛一亮，但熟悉的家常味或許反而更對味。
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
萬年不敗的中式簡餐
除了簡餐之外，葛蕾絲還提供義式咖啡、茶品、果汁、冰沙、三明治和手工餅乾、布丁等甜點，所以也很適合前來吃下午茶，度過無所事事的時光。而在葛蕾絲用餐，不難發現這裡的客群年齡層似乎偏高，因此一邊享用餐點的同時，一邊也會聽到此起彼落的閒話家常聲呢！
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／IG＠fishbonepicker
簡單卻不平凡的戚風蛋糕
吃完餐點之後，這一餐可還沒結束。附餐飲料可選擇咖啡、果汁或紅茶，而店員還會送上一塊戚風蛋糕，趕緊嚐一口他們家的戚風蛋糕，口感是柔軟且濕潤，再配上質地細膩的鮮奶油，更是錦上添花的美味！我也很喜歡葛蕾絲的黑咖啡，相當滑順好喝，推薦與戚風蛋糕一起品嘗，絕對是萬年不敗的滋味。
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
偷看了一下店家在臉書的簡介——「簡單不花俏的家常菜色，好吃的戚風蛋糕，細心沖泡的熱咖啡和紅茶」，說得沒錯！儘管沒有亮麗的裝潢，但整體而言樸實無華又平易近人，或許正是葛蕾絲多年來帶給客人的感受，難怪有許多忠實顧客願意一再造訪，細細品味一道道不耍花招，猶如端給自家人飽餐一頓的佳餚。
葛蕾絲咖啡館
- 地址：台北市大同區南京西路18巷26之1號
- 電話：02 2550 6381
- 營業時間：11:30-21:00（週日公休）
- Facebook：葛蕾絲咖啡館
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原文出處 : ReadyGo 台北美食｜中式簡餐搭配戚風蛋糕？挖掘捷運中山站咖啡廳「葛蕾絲咖啡館」獨特魅力
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