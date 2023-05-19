突然劇烈頭痛趕快檢查腦！顱內動脈瘤破裂1/3會當場死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
方耀榮醫師指出，顱內動脈瘤為一種血管疾患，因為血管壁病變加上血壓高對於血管壁的衝擊，使已經脆弱的血管壁膨出而形成一顆類腫瘤的病灶。
動脈瘤並不是癌症，雖不需要化療或放射治療，但還是得積極治療。動脈瘤破裂造成腦出血，更會產生嚴重的神經學症狀，也會有立即性的生命危險。
當顱內動脈瘤破裂出血、或未破裂的動脈瘤壓迫到腦神經，常見表現出來的症狀，包括突發劇烈或爆裂性頭痛，以及突然看東西無法集中、複視，還有眼瞼下垂左右側不對稱、兩側瞳孔變不等大等。其中又以突然劇烈頭痛為最典型症狀。當動脈瘤不幸破裂而腦出血，病患很可能就會感受到突發爆裂性頭痛然後失去意識，甚至有死亡的風險。
顱內動脈瘤破裂1/3當場死亡。也可能無症狀，有風險早檢查！
方耀榮醫師說明，當動脈瘤破裂造成腦出血時，約1/3人會當場死亡、1/3很可能有中風等神經學損傷之後遺症，只有1/3的病患經過治療以後健康的出院。
值得注意的是，有1/3的人在發病前並沒有任何症狀，一般民眾很難發現自己有一顆未爆彈在腦子裏，所以很難早期發現並診斷。
建議民眾，若有出現相關症狀就應盡早檢查，而沒有症狀者，也可以藉由健康檢查腦部核磁共振或電腦斷層血管攝影之影像學檢查來及早發現腦部病灶，特別是風險較高族群，包含女性，抽菸、酗酒、肥胖、家族史、外傷、感染等。日常也可藉由戒煙、減少喝酒、減輕體重等降低動脈瘤產生的機率。
顱內動脈瘤破裂機率３要素，評估機率較高建議盡早治療！
方耀榮醫師指出，據研究，動脈瘤1年以內，25顆動脈瘤中會有1顆破裂，也就是大約4%。破裂的機率會因為動脈瘤大小、動脈瘤位置、動脈瘤形狀而有所差異，長在後循環或是前後交通枝動脈、體積越大、形狀不規則的動脈瘤有較高的機率會破裂而腦出血。
現有預測破裂機率的評估表，如PHASES score，可估算動脈瘤5年內破裂的機率。當動脈瘤有相對高的破裂機率，或是影像追蹤發現大小、形狀有變化的動脈瘤有較高的破裂風險，就會建議積極治療。治療的方式可分為外科顯微鏡手術將動脈瘤夾閉、血管內動脈瘤栓塞或密網支架置放手術，建議積極與神經外科醫師討論治療的方向或方式。
方耀榮醫師提醒，動脈瘤破裂造成腦出血會有嚴重的併發症甚至生命危險。建議可以做腦部血管健康檢查及早發現可能的血管病灶並接受適當的治療。當發現動脈瘤，也應該儘早與您的醫師討論後續治療的方向。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。