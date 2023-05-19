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特企／是月老也是乾爹！知名交友平台推「520你約會探探買單」

▲作為全台最受年輕族群喜愛的交友平台，探探於520時舉辦「右滑邂逅愛」活動，除了為網友精心策劃約會行程外，更祭出你約會探探買單的超吸睛活動。（圖／品牌提供）
▲作為全台最受年輕族群喜愛的交友平台，探探於520時舉辦「右滑邂逅愛」活動，除了為網友精心策劃約會行程外，更祭出你約會探探買單的超吸睛活動。（圖／品牌提供）

本報訊

近年來有越來越多民眾選擇在520時與喜歡的對象或另一半一起慶祝，隨著疫情趨緩，今年的520更是眾單身男女挑戰告別單身的分水嶺；除了各地方政府觀光局分別推出相關浪漫行程外，更有知名交友平台針對用戶們興趣喜好推出了「你約會我買單」的活動，並貼心規劃好行程鼓勵平台用戶走到線下進行近距離的相處。

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作為全台年輕族群最喜愛的交友平台「探探」針對廣大用戶進行市調結果顯示：男性用戶情有獨鍾首次約會地點為健身房，而女性用戶則更傾向電影院作為優先選擇。受訪網友們的回應也相當有趣，男性網友表示一起到健身房運動很健康，且因為是共同興趣會更有話題；女性網友回饋剛和平台上認識的網友第一次約會去看《星際異攻隊3》，結果發現對方哭得比自己還慘，覺得很真誠而更拉近距離。

根據平台統計，時下年輕族群相較於高奢風格更喜歡平易近人的地點作為初次約會的首選，除了健身房、電影院外，日常感十足的夜市、小吃攤與夜景等都是相當受歡迎的選擇。「探探」於520推出的「右滑邂逅愛」除了針對網友們喜好量身製作了有趣豐富的一日遊行程外，更加碼推出「你約會，探探買單」的超吸睛內容作為網友們最實質的後盾，讓網友們在初次約會中能夠更專注於彼此的互動細節上。

近年來對於男女交友期間的買單議題持續發燒，除了有熱心網友親身上場田野調查外，也有知名Youtuber以此為題拍攝討論，例如近日在年輕族群中聲浪頗高的Youber見習網美小吳所上架的新影片，團隊成員們邀請其他KOL朋友們在國外進行抽卡買單的企劃，透過盲抽信用卡的方式決定每一處的買單者。影片內容逗趣外更引起網友熱議，原來一整日的約會行程下來不知覺會累積這麼高的費用！

使用交友平台結識新朋友或未來對象已是目前市場主流，作為全台最受年輕族群喜愛的交友平台，「探探」除了在軟體介面上的更新外，更鼓勵用戶走到線下進一步認識。「右滑邂逅愛」為網友屏除初次約會時可能會遇到的小尷尬，貼心安排好行程並買單，用最強而有力的實際行動支援讓網友們能夠毫無懸念的約會而備受討論，更有網友躍躍欲試今年520準備脫單啦！

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