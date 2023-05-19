特企／是月老也是乾爹！知名交友平台推「520你約會探探買單」

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根據平台統計，時下年輕族群相較於高奢風格更喜歡平易近人的地點作為初次約會的首選，除了健身房、電影院外，日常感十足的夜市、小吃攤與夜景等都是相當受歡迎的選擇。「探探」於520推出的「右滑邂逅愛」除了針對網友們喜好量身製作了有趣豐富的一日遊行程外，更加碼推出「你約會，探探買單」的超吸睛內容作為網友們最實質的後盾，讓網友們在初次約會中能夠更專注於彼此的互動細節上。
近年來對於男女交友期間的買單議題持續發燒，除了有熱心網友親身上場田野調查外，也有知名Youtuber以此為題拍攝討論，例如近日在年輕族群中聲浪頗高的Youber見習網美小吳所上架的新影片，團隊成員們邀請其他KOL朋友們在國外進行抽卡買單的企劃，透過盲抽信用卡的方式決定每一處的買單者。影片內容逗趣外更引起網友熱議，原來一整日的約會行程下來不知覺會累積這麼高的費用！
使用交友平台結識新朋友或未來對象已是目前市場主流，作為全台最受年輕族群喜愛的交友平台，「探探」除了在軟體介面上的更新外，更鼓勵用戶走到線下進一步認識。「右滑邂逅愛」為網友屏除初次約會時可能會遇到的小尷尬，貼心安排好行程並買單，用最強而有力的實際行動支援讓網友們能夠毫無懸念的約會而備受討論，更有網友躍躍欲試今年520準備脫單啦！