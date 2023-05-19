中國閃電開放台灣團客 觀光局張錫聰：將啟動小兩會前期溝通
中國國台辦今（19）日閃電宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，即開放台灣團客赴中。對此，觀光局長張錫聰今日上午出席「台灣好行半價優惠」啟動記者會時受訪指出，對於兩岸雙邊旅遊開放樂觀其成，將會盡快安排小兩會啟動前期溝通。
記者黃仁杰／台北報導
對中國大陸開放旅行社可以接待台灣旅客組團至中國大陸，張錫聰說，相當樂觀其成，在政策上也會向陸委會徵詢重啟，兩岸旅遊常態重啟是雙方共識，但還是要雙向對等同步恢復，如何同步對等恢復該如何安排需要事務協商，將會儘速啟動觀光小兩會，針對遊程規劃調整與新行程、景點開發等，也都是未來的重要參考，希望雙方把這些觀光景點的變化對接，有共識後會儘速規劃。
張錫聰指出，觀光小兩會啟動需要和陸方進行溝通協商，包含時間但地點的安排，決定之後才會進到內容的協商，會定位在事務溝通。而針對陸客自由行，也有業者相當期待，張錫聰回應，的確基於雙方對等的前提下知道有很多業者相當期待，希望能同步開放，「這是遲早的事，但何時開放還需要溝通，會和陸方先啟動前期溝通」，談好後才會宣布禁團令解除時間，不過機制都有既有的，相信會很快。
而旅遊業者最快何時能出團？張錫聰說明，華語領隊、華語導遊的講習也一直有在進行，只要一宣布禁團令解除就可以恢復出團，現在就是交由負責兩岸政策的陸委會與國安體系做決定，觀光局僅負責執行，以雙向對等的大方向進行，才能構築完整的雙向旅遊市場，包含團客與自由行，「有當然是最好，沒有我們會爭取」。